بالصور.. شاب بريطاني يُحوّل حافلة قديمة إلى كاميرا تصوير ضخمة

أعاد مُصوّر ومحاضر في التصوير الفوتوغرافي يدعى بريندان باري من مدينة إكستر في بريطانيا ، الحياة لحافلة قديمة ومنتهية الصلاحية، بتحويلها إلى كاميرا ضخمةً، لإضافة طابع الإثارة في عملية التصوير الفوتوغرافي.

خلافاُ للكاميرات الرقمية، فتتميز الكاميرا الحافلة بحركتها البطيئة عند التقاط الصور حيث يستغرق بضع دقائق، وباتخاذها صور من مكان عميق جداً، يجعل المصور غير مرئي لدى الأشخاص الراغبين بالتقاط الصور.

وأوضح باري البالغ من العمر 36 عاماً أن اختفائه خلال التقاط الصور، يسمح للناس بالاسترخاء والشعور بالوعي الذاتي فتبدو الصور أكثر طبيعية.

وشرح الشاب البريطاني أن صنعه لكاميرا بطيئة في ظل العصر الرقمي، يأتي للتنويع في مشاركة التجارب، لاسيما وأن التصوير البطيء يعطي لحظات للتأمل.

ووفقاً لموقع Lonely Planet الدولي، فقد بدأ المصور البريطاني صناعه كاميرات من الأشياء العشوائية منذ نحو عام ونصف، ومنها قنابل الديناميت، ولعبة تركيب الليغو، والمصابيح الكهربائية.