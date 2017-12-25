البرلمان المصري يوافق رسميًا على إنشاء وكالة فضاء وطنية

وافق البرلمان المصري، الإثنين، على إنشاء “وكالة فضاء” وطنية تتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر.

وقال البرلمان خلال الجلسة العامة الصباحية الإثنين: “يحدد القانون في مادته الأولى، المقر الرئيسي للوكالة في مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء مصر، بقرار من مجلس إدارتها”، مشيرًا إلى أن “الوكالة تهدف إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي”.

ووفق القانون فإن الهدف من الوكالة أيضًا هو “استحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي”.

وفي سياق متصل، أعلن وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، الاتفاق مع وكالة الفضاء اليابانية، على إطلاق قمر صناعي مصري في شهر يوليو/ تموز من العام المقبل.

وقال عبدالغفار، إن “وحدة التحكم الخاصة بالقمر الصناعي مصرية خالصة نفذها مهندسون مصريون في وكالة الاستشعار عن بُعد”، لافتًا إلى أن “الكاميرا التي سيتم تركيبها على القمر الصناعي مصنعة في مصر بشكل كامل ويصل بعد تصوير الكاميرا الخاصة به إلى 3 أمتار وبدقة متناهية، حيث تصل نسبة المكون المصري في الصناعة إلى ما بين 70% إلى 80%”.

وأضاف في تصريح صادر عنه أمام الجلسة العامة بالبرلمان، أن “30 مهندسًا مصريًا سيشاركون في المشروع الخاص بإطلاق القمر الصناعي المصري العام المقبل”، مشيرًا إلى أنه “سيتم اختبار دقة التصوير والمكونات المصرية التي تم تصنيع القمر منها عقب عملية الإطلاق وبدء عمله”.

وأكد أنه “سيتم استثمار هذه التكنولوجيا بعد نجاحها لتصديرها”، موضحًا أن “التكلفة الحالية للقمر والتدريب ليست كبيرة مقارنة بالعوائد المتوقعة”.