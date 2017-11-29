شاب يمني يحصل على أعلى جوائز الأمم المتحدة في مجال البيئة

فاز الشاب اليمني، عمر بادخن، بأعلى الجوائز التي تمنحها منظمة الأمم المتحدة، في مجال البيئة، عن منطقة غرب آسيا، إلى جوار خمسة فائزين آخرين حول العالم، في جائزة “أبطال الأرض الشباب”.

وأعلنت الأمم المتحدة للبيئة، الثلاثاء، منح المهندس اليمني، البالغ من العمر 24 عاماً، جائزة أبطال الأرض الشباب، تقديراً لعمله في مجال محطات الغاز الحيوي، التي يمكن لها أن تحسن الآلاف من موارد الرزق الريفية في اليمن.

وقالت الأمم المتحدة للبيئة، على موقعها الإلكتروني، إن بادخن، هو أحد الفائزين الستة، الذين يمثلون مناطق مختلفة من جميع أنحاء العالم، لجائزة الأمم المتحدة للبيئة، وشركة “كوفيسترو”، أكبر الشركات الرائدة في مجال العلوم والمواد.

وقال الشاب اليمني، في حديث نقله موقع الأمم المتحدة للبيئة، إنه متحمس جداً “فيما يتعلق بالبيئة والطاقة المستدامة، “قمت بتكريس نفسي لحماية البيئة والتنمية المتكاملة والحفاظ على التنوع البيولوجي في اليمن”.

وأجرى عمر بادخن، بحثا عن إنتاج وتنقية الغاز الحيوي الناتج عن مكبات النفايات لتوليد الكهرباء، كجزء من دراسته، بما يمكنه من استخدام هذه الأجهزة على المستوى المحلي في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن دراسة بادخن وأجهزته، سيتم بناؤها محلياً تحت إشرافه الشخصي، وستمكّن من التحلل السريع للنفايات العضوية المحلية، ما يزيد من كمية الغاز الحيوي المنتج.

وقالت إن الشاب عمر، يعمل حالياً مع منظمة غير حكومية تابعة لمركز المشاريع الخضراء، لبناء نماذج أولية وتجريب محطات الغاز الحيوي.

ويحصل الفائزون بهذه الجائزة، على 15,000 دولار أمريكي، كتمويل أولي، وسيتلقون التدريب المكتف، والتوجيه الذي صمم خصيصاً لمساعدتهم على تحقيق أفكارهم البيئية المبتكرة على أرض الواقع، طبقا لما ذكره موقع الأمم المتحدة للبيئة.