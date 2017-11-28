فقدان القمر الصناعي الروسي “ميتيور” وترجيح سقوطه في المحيط الأطلسي

أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” أن القمر الصناعي “ميتيور- أم” الذي أطلق على متن صاروخ “سويوز” من المطار الفضائي “فوستوشنى”، لم يدخل المدار المستهدف.

وأعلن ناطق باسم “روسكوسموس” الروسية، فقدان الاتصال بالقمر الصناعي الروسي”ميتيور- أم”.

وأوضح الناطق، أن محاولة الاتصال بالقمر الصناعي “ميتيور- أم” فشلت بسبب عدم وصوله إلى المدار المحدد له مسبقًا، وقال إن “الخبراء في الشركة يقومون -الآن- بتحليل ما حدث”.

وكان مصدر في قطاع الصناعة الفضائية الروسية، صرح في وقت سابق لوكالة “تاس”، بأن المعلومات التي كان من المفترض تلقيها عن بعد عن القمر لم تتوافر بعد.

ولم يستبعد المصدر وقوع خلل في محرك وحدة التسريع “فريغات” التي كان من المخطط أن توصل “ميتيور” والأقمار الصناعية (نانو) إلى مدارها حول الأرض.

وحسب المصدر، ففي حال عدم تشغيل محرك وحدة التسريع، فمن غير المستبعد أن يسقط القمر الصناعي “ميتيور أم” في المحيط الأطلسي في منطقة “أنتاركتيكا”.

وقال ناطق باسم وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، إن وحدة التسريع “فريغات” المكلفة بإيصال الأقمار الصناعية إلى مداراتها المحددة، انفصلت عن المرحلة الثالثة للصاروخ في الساعة الـ8:51 بتوقيت موسكو(الـ5:51 بتوقيت غرينتش).

ويعد قمر “ميتيور – إم 2 – 1″، الذي حمله الصاروخ إلى المدار الأرضي، الثاني في مجموعة أقمار الأرصاد الجوية التابعة لشركة استخراج الغاز الروسية “غازبروم”.

وكان يفترض أن يرسل هذا القمر إلى الأرض صورًا فوتوغرافية للسحب، وسطح الأرض، والجليد والثلوج، في مختلف مجالات التردد على مدى 3000 كيلومتر، ناهيك عن معلومات حول درجة الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي للأرض والإشعاعات المؤثرة عليه.

وحمل صاروخ “سويوز” من المطار الفضائي “فوستوشنى” أيضًا 18 قمرًا اصطناعيًا صغيرًا (نانو)، من بينها أقمار روسية وكندية ونرويجية وأمريكية وسويدية وألمانية ويابانية.

وكان من المخطط أن يصل آخر قمر صناعي صغير من أصل 19 إلى مداره، الساعة الـ 12.54 ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت موسكو(الـ9:54 بتوقيت غرينتش).

ومن بين أقمار “النانو” قمر “باومانيتس-2” الروسي، الذي صممه طلاب في جامعة “باومان” التكنولوجية الحكومية بموسكو، بطلب من شركة “ماشينوسترويني” الروسية للبحوث العلمية.