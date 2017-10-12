“أوفيليا”.. عاشر إعصار يضرب المحيط الأطلسي هذا الموسم

المصدر: د ب ا

ذكر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أن العاصفة الاستوائية أوفيليا اشتدت قوتها الأربعاء لتصبح الإعصار العاشر هذا الموسم في منتصف المحيط الأطلسي.

وقال عالم الأرصاد فيليب كلوتزباخ، في جامعة ولاية كولورادو، إنه بهذه العاصفة يتم تسجيل رقم قياسي للعواصف المتتالية التي تصل إلى قوة إعصار.

وأضاف أن آخر مرة توالت فيها العواصف التي تحولت إلى أعاصير كانت عام 1893.

وقال مركز الأعاصير إن العاصفة جاءت مصحوبة برياح بلغت سرعتها 120 كم/س ورصدت على بعد حوالي 1200 كيلومتر جنوب غربي جزر الأزور.

وشهد موسم الأعاصير سلسلة من العواصف القوية المدمرة التي ألحقت دمارًا بمنطقة البحر الكاريبي وكذلك في ولايتي تكساس وفلوريدا الأمريكيتين.