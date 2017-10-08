تراجع قوة الإعصار نيت مع وصوله لليابسة (صور)

توقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن يصل الإعصار “نيت” لليابسة على ساحل ولاية “مسيسبي” عند منتصف ليل السبت بالتوقيت المحلي، وأن تتراجع قوته بشدة.

وقال المركز إن الإعصار على بعد 95 كيلومترًا من “نيو أورليانز” ويحمل رياحًا سرعتها القصوى 140 كيلومترًا في الساعة.

وأضاف المركز أن “نيت” يتجه صوب الشمال الغربي ثم الشمال الشرقي مع زيادة سرعته في اليومين المقبلين، مرجحاً أن يصبح “نيت” عاصفة مدارية بحلول صباح الأحد.

وصل الإعصار “نيت” إلى اليابسة قرب مصب نهر “مسيسبي” كعاصفة من الفئة الأولى برياح تبلغ سرعتها 85 ميلاً في الساعة، مساء السبت، مما يهدد مناطق في ولايات “لويزيانا” و”مسيسبي” و”ألاباما” بأمطار غزيرة وفيضانات.

و”نيت” رابع عاصفة كبرى تضرب الولايات المتحدة في أقل من شهرين. وأدت العاصفة إلى مقتل 30 شخصًا على الأقل في أمريكا الوسطى قبل أن تدخل المياه الدافئة لخليج المكسيك وتصل إلى اليابسة في الجنوب الأمريكي.

وتغير التحذير من الإعصار في “نيو أورليانز” إلى تحذير من عاصفة استوائية، وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن التحذير من الإعصار لا يزال ساريًا في ساحل الخليج من “لويزيانا” إلى حدود “ألاباما” و”فلوريدا”.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن الإعصار “نيت” اقترب من مصب نهر “مسيسبي”، في الساعة الرابعة مساء بتوقيت وسط الولايات المتحدة، ويتحرك صوب الشمال الغربي بسرعة 37 كيلومترًا في الساعة