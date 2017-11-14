“روسكوزموس” الروسية تكشف موعد رحلة أول رواد فضاء إماراتيين

أعلنت وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية “روسكوزموس”، أنه من الممكن إرسال أول رواد فضاء من الإمارات إلى محطة الفضاء الدولية، عام 2021 أو في 2022.

جاء ذلك حسبما قال المدير العام للمؤسسة العامة للأنشطة الفضائية (روسكوزموس)، ايغور كوماروف، لوكالة نوفوستي اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات معرض الطيران والفضاء الدولي المقام حاليًا في دبي تحت اسم “دبي أيرشو 2017”.

وقال كوماروف: ” إنه من الممكن في عامي 2021 – 2022 ضمان صعود رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية”.

وأضاف أن “هذا يعتمد على إعداد مرشحي الإمارات للطيران الفضائي، وتنفيذ البرامج ذات الصلة”، مشيرًا إلى أنه “من الواضح أنه سيكون من الضروري دمج هذه البرامج مع برامج العمل الرئيسة على محطة الفضاء الدولية”.

من جانبه، قال محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الفضاء الإماراتية، في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” الروسية، إن “وكالة الفضاء الإماراتية ونظيرتها الروسية روسكوزموس ستنشآن لجنة فنية مشتركة لتنفيذ المشاريع الفضائية”.

وأضاف: “تم التوقيع في أستراليا على هامش المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، خطاب نوايا مع وكالة الفضاء الروسية، ينص على إنشاء لجنة فنية مشتركة بين الاتحاد الروسي والإمارات، تساعد في تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين”، مشيراً إلى أن “التعاون في الفضاء بين الإمارات وروسيا يحتاج إلى مشاريع ملموسة، تضع نوايا الطرفين موضع التنفيذ”.

وخلال المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، ناقش ممثلون عن دولة الإمارات، مع الوكالة الفضائية الروسية الحكومية “روسكوزموس” إمكانية التعاون في مجال تدريب رواد الفضاء الإماراتيين؛ من أجل إرسالهم في وقت لاحق على متن مركبة “سويوز” الروسية إلى المحطة الفضائية الدولية.

وكان المدير العام لوكالة الفضاء الإماراتية، قال لوكالة “نوفوستي” الروسية في وقت سابق:”حالياً، تختار الإمارات بين مراكز تدريب رواد الفضاء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا. نحن نناقش هذه المسألة مع الجميع، لكن نفضل إعداد رواد الفضاء في المستقبل في روسيا؛ لأنهم في نهاية المطاف سيصعدون إلى الفضاء على متن سفينة روسية. رائد الفضاء، على سبيل المثال، يجب أن يعرف اللغة الروسية، بغض النظر عن المكان الذي يجري فيه تدريبه. لذلك لدينا رغبة قوية جداً للتعاون مع روسيا في هذا المجال”.

ويتم تنظيم فعاليات المعرض الدولي للفضاء الجوي “دبي أيرشو 2017” في الإمارات من الـ 12 إلى الـ16 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وبوشر بإقامة هذا المعرض الجوي الدولي منذ عام 1989 بمساعدة الحكومة وهيئة الطيران المدني لإمارة دبي، ووزارة الدفاع الإماراتية، مرة كل عامين.

وهذا المعرض واحد من أكبر 5 معارض جوية في العالم. تتمحور موضوعاتها حول التسلح والمعدات العسكرية للقوات الجوية، ومعدات الدفاع الجوي، وتكنولوجيا الفضاء والطيران المدني.

والمعرض الحالي في دبي، الذي جمع أكثر من 1.2 ألف مشارك من مختلف بلدان العالم، هو الـ 15 على التوالي.