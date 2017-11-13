الإمارات ترفع قيمة صفقاتها العسكرية إلى 2.6 مليار دولار في معرض دبي للطيران

قال مسؤول في وزارة الدفاع الإماراتية، الإثنين، إن بلاده رفعت قيمة صفقاتها العسكرية إلى 9.79 مليار درهم (2.67 مليار دولار) في ثاني أيام معرض دبي العالمي للطيران.

وأضاف اللواء ركن طيار إسحاق البلوشي، رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في الوزارة، في تصريحات صحفية على هامش المعرض، أن إجمالي الصفقات موزع بين 1.77 مليار دولار في اليوم الأول من المعرض، و892 مليون دولار في اليوم الثاني (الإثنين).

ويتوزع عدد الصفقات بواقع 12 صفقة في اليوم الأول و8 في الثاني.

وتتوزع الصفقات الموقعة مع شركات عالمية بين تقديم خدمات فنية وإدارية ودعم لوجسيتي للطائرات العامودية، وخدمات وصيانة وإسناد لوجستي لطائرات الاستطلاع، وشراء مكملات قنابل (P-3) وتأهليها على طائرات الميراج (9 – 2000) وطائرات البلاك هوك وصفقات أخرى.

وكانت القوات المسلحة الإماراتية وقعت أمس صفقة مع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية للصناعات العسكرية بقيمة 1.63 مليار دولار لتحديث 80 مقاتلة من طراز “إف-16” إضافة إلى توريد قطع الغيار ومعدات الدعم الفني.

وانطلقت فعاليات الدورة 12 من معرض دبي للطيران 2017، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، أمس الأحد، بحضور نحو 1200 عارض من 63 دولة.

وسجل اليوم الأول من معرض دبي للطيران تسارعًا في قيمة طلبيات وعقود إلى 19.3 مليار دولار، وسط ارتفاع وتيرة الاتفاقات التجارية والعسكرية.