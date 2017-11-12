الإمارات توقع 11 صفقة بـ6.5 مليار درهم في معرض دبي للطيران

المصدر: د ب ا

وقّعت القوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد، 11 صفقة تجاوزت قيمتها 6 مليارات و515 مليون درهم، خلال معرض دبي للطيران.

وقال اللواء عبدالله الهاشمي مساعد وكيل وزارة الدفاع، الرئيس التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي، إن الصفقات شملت 4 شركات محلية و7 عالمية.

وأوضح الهاشمي في تصريح للصحفيين أن “القوات المسلحة الإماراتية تعاقدت مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لتوريد قطع غيار ومعدات الدعم الفني لتحديث طائرات إف 16 بقيمة ستة مليارات درهم”.

وذكر أنه “تم التعاقد مع شركة أبوظبي للطيران لتشغيل وإدارة عدد من الطائرات من طراز إيه دبليو 139، لأغراض البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي والإسعاف الجوي وتدريب الطيارين بقيمة 197 مليون درهم “.

كما تم التعاقد مع شركة أبوظبي للطيران لتقديم خدمات النقل الجوي للمواقع لمدة عامين بقيمة 10 ملايين درهم.

وتعاقدت القوات المسلحة مع شركة “غلوبال إيروسبيس لوجيستيكس” لتقديم الدعم الفني والتخصصي لمركز الصيانة الرئيسي لنظام باتريوت بقيمة 25 مليون درهم.

كما تم التعاقد مع شركة “تال كوميونكيشنز سيستمز” الفرنسية لتوفير قطع الغيار وتقديم أعمال الصيانة لنظام الاتصال الجوي المؤمن بقيمة 35 مليون و100ألف درهم.

وأضاف الهاشمي أنه “تم التعاقد مع شركة ديفينس كونيسل إنترناشونال سيرفيسيز الفرنسية لتقديم الدعم الفني بقيمة ثمانية ملايين درهم، ومع شركة أدفانسيد نافجيشنال أند بوزشيننج كوربورشن الأمريكية بقيمة 11 مليون درهم لشراء وتوريد نظام هبوط واقتراب متنقل”.

وتم التعاقد مع شركة “أوتنا انكوربورشن” الأمريكية لشراء ذخائر بقيمة 66 مليونا، والتعاقد مع شركة “إنسيتو” الأمريكية لتوفير المساندة الفنية للطائرات المسيرة بدون طيار بقيمة 44 مليون درهم.

وذكر الهاشمي أنه تم التعاقد مع شركة “أوغوستا ويست لاند أفيشن سيرفيسيز” الإيطالية لتحديث وتطوير طائرات كبار الشخصيات من نوع (إيه بي 139) بقيمة 43 مليون درهم، وتعاقدت القوات المسلحة مع شركة ” تاليس أدفانسيد سليوشنز” الإماراتية بقيمة 14 مليونا لتحديث كبائن الرادارات وتركيب أجهزة الراديو.

وأضاف الهاشمي أن “الصفقات تعكس حرص القوات المسلحة على توفير كافة احتياجاتها وضمان جاهزيتها القتالية” مشيرا إلى أن “حجم الصفقات العسكرية للمعرض لا يتحدد بحجم التوترات السياسية في المنطقة بل بحجم الاحتياجات الحقيقية للقوات المسلحة”.

وكانت شركة طيران الإمارات قد أعلنت في وقت سابق اليوم توقيع التزام بشراء 40 طائرة بوينغ “787-10 دريملاينر”.