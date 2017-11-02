شركة أمريكية تكشف عن أسرع سيارة رياضية في العالم (صور)

كشفت شركة “هينيسي” لصناعة السيارات، والتي تتخذ من ولاية تكساس مقراً لها، عن سيارة “هنيسي فينوم F5” الرياضية الجديدة، قبل إطلاق معرض مركبات “هيبركار” الرسمي في لاس فيغاس.

وذكرت صحيفة “إكسبرس” البريطانية أن “هينيسي” تأمل أن تحصل هذه السيارة على لقب الأسرع في العالم، وتتفوق على سيارة “بوغاتي كريون” الرياضية الجديدة والتي صنعتها شركة سيارات “بوغاتي” الفرنسية.

وستدخل الشركة الأمريكية في منافسة صعبة مع الشركة الفرنسية العام المقبل 2018م، للحصول على اللقب.

وتسافر “بوغاتي كريون” مسافة 258 ميلاً لكل ساعة، في حين تعمل الشركة الأمريكية على أن تُسافر “هنيسي فينوم F5” مسافة 300 ميل لكل ساعة، لتدخل موسوعة “غينيس” كأسرع سيارة رياضية في العالم.

وقضى جون هينيسي مصمم السيارات الأمريكي، 4 سنوات في بناء السيارة الجديدة، وزودها بمزيد من الطاقة، والتكنولوجيا والديناميكا الهوائية؛ لتولد قوة غير مسبوقة.

وصممت الشركة الأمريكية 24 نسخة من المركبة، حيث بنتها في مصنع تكساس، وبتكلفة بلغت 1.6 مليون دولار.