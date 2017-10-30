شاهد ما فعله لاعبو القوة الجوية العراقي لإنقاذ سيارة من الانقلاب (فيديو)

قدم لاعبو نادي القوة الجوية العراقي موقفًا إنسانيًا مميزًا ،خلال توجههم إلى مطار بغداد ؛للسفر إلى طاجكستان لمواجهة فريق استقلال طاجكستان، بنهائي مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي الأسبوع المقبل.

ونزل لاعبو القوة الجوية من أتوبيس الفريق ؛لإنقاذ سيارة شارفت على الانقلاب.



ويستعد القوة الجوية للحفاظ على لقب كأس الاتحاد الآسيوي.

في ذات السياق، دشن عراقيون حملة من أجل دعم نادي الهلال في نهائي البطولة، حيث نشر عدد كبير من الجماهير صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رافعين لافتات #كلنا_القوة_الجوية الذي يمثل الكرة العراقية في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.