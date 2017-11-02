ابتكار ملابس تعالج الأطفال من “اليرقان” (صورة)

اخترع باحثون من المختبر الاتحادي لاختبار المواد والبحوث (Empa) في سويسرا، قطعة “نيسيس” للأطفال الحديثي الولادة، مزودة بضوء ازرق لعلاجهم من مرض اليرقان، وذلك كحل بديل عن وضعهم في الحاضنة.

وتحتوى قطعة الملابس على نسيج قماشي أزرق مضيء يحتوي على ألياف خفيفة تنشر الضوء الأزرق اللازم لجلد الطفل، وذلك بحسب بيان نشره الباحثون.

وتُنار الإضاءة عن طريق اتصالها مع بطارية، بحيث تكون مصدر الضوء للألياف التي يتم خلطها مع الألياف التقليدية وأنسجة الساتان الحريرية، لتوزع الضوء بالتساوي، حيث يتوجه الضوء من أنسجة البيجامة مباشرة إلى جلد الطفل، وهذا يعني أن الطفل لا يحتاج إلى ارتداء قناع حماية العين كما هو الحال في حاضنة.

وقالت مايك كواندت المؤلفة الرئيسية للدراسة لموقع “Thelocal” السويسري إن “قطعة القماش تلك قابلة للغسل، ولا تسبب تهيج للجلد، ويمكن استخدامها في كافة الأوقات، وحتى خلال النوم وفي وقت الرضاعة”.

واليرقان هو حالة شائعة لدى الأطفال حديثي الولادة، ويُمكن أن تصبح خطرة إذا تراكم البيليروبين السام بمستويات عالية، مما يؤدي إلى تلف محتمل في الدماغ.