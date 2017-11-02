طفلة هاربة تخدع السلطات الأمنية وتصعد لطائرة دون تذكرة

على طريقة فيلم “home alone” نجحت طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام فقط من خداع والديها والهروب إلى محطة قطار جنيف لركوب أحد القطارات التي تتوجه إلى مطار جنيف، ومن ثم تمكنت من الدخول إلى ساحة المطار والصعود على متن طائرة للسفر دون أن تمتلك تذكرة.

وتمكنت الفتاة الصغيرة من الهرب من والدتها بالقرب من المحطة الرئيسية للسكة الحديد بمدينة جنيف السويسرية، الأحد الماضي، حيث أبلغ والد الطفلة الشرطة بالحادث ومن ثم بدأت عمليات البحث على الفور حسبما ذكرت صحيفة “لا تريبون دي جنيف” السويسرية.

ونجح رجال الشرطة السويسرية في تعقب الفتاة البالغ طولها 130سم من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بالمطار، حيث استطاعت ركوب قطار من جنيف لتغادره بعد محطة واحدة لتذهب إلى المطار.

وبحسب المتحدث الرسمي لمطار جنيف “تمكنت الطفلة من الصعود على متن الطائرة بالفعل قبل أن يوقفها أحد العاملين بالطائرة ويسلمها للشرطة، حيث دخلت الطفلة إلى المطار عن طريق مجاورة أحد الأطفال الذاهبين رفقة أسرهم إلى رحلة جوية، وبعد ذلك عبرت بوابات التفتيش من خلال استغلال قصر قامتها وصعدت إلى الطائرة دون أن يوقفها أي شخص”.

وعلى الجانب الآخر فتح مطار جنيف تحقيقاً موسعاً في الحادث، للوقوف على كيفية صعود الطفلة الصغيرة إلى الطائرة دون أن يوقفها أحد.

وأكد المتحدث الرسمي للمطار على تشديد المطار للإجراءات الأمنية التي تسبق السماح للركاب بالصعود إلى الطائرة لعدم تكرار الحادث.