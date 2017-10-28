احذر.. المكنسة الكهربائية قد تكون أداة للتجسس عليك (فيديو)

كشف خبراء الأمن السيبراني، عن وجود خلل في أنظمة LG من شأنه أن يسمح بقرصنة الأدوات المنزلية التي تبدو غير ضارة وتحويلها إلى أنظمة تجسس سرية.

وتؤثر هذه الثغرة على جميع أجهزة LG الذكية، بما في ذلك مجموعة من غسالات الأطباق الذكية والثلاجات وأجهزة الميكروويف والمجففات والمكنسة الكهربائية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تمكن هذه الثغرة القراصنة من تشغيل فرنك الذكي على أعلى درجة حرارة أو استخدام كاميرا المكنسة الكهربائية الذكية للتجسس عليك.

وتعمل كاميرا المكنسة الكهربائية الذكية على تحويلها إلى نظام أمني، من خلال رصدها للحركة بالمنزل وإرسالها للفيديو إلى تطبيق LG SmartThinQ على هاتف المستخدم، ولكن بسبب الثغرة المكتشفة حديثًا يمكن للقراصنة الاستيلاء على الحساب، واستخدام الكاميرا للتجسس على المستخدم ومعرفة كل تفاصيل حياته.

وقامت شركة LG بتصحيح الثغرة بعد أن كشفها خبراء الأمن السيبراني، ولكن إذا لم يقم المستخدمون بتثبيت آخر تحديث للبرامج، فسوف يكونون عرضة للاختراق.