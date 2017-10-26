تقنية جديدة تحول سيارتك بالكامل إلى سماعة كبيرة (صور)

كشفت شركة Continental المتخصصة في التقنيات الصوتية عن تقنية جديدة لتشغيل الموسيقى داخل السيارات، بحيث لا تطغى على دور مكبرات الصوت التقليدية كبيرة الحجم داخل السيارات، وإنما ستعتمد على نقل الصوت بتزويد الهيكل الداخلي للسيارة بنقاط توصيل لإطلاق اهتزازات تتنوع بحسب الترددات المختلفة للأصوات.

وأشارت الشركة إلى أنها ستوزع نوع الأصوات وأماكن إطلاقها على مختلف أجزاء السيارة بحسب ترددات الأصوات، بحيث أن الأصوات ذات الترددات المنخفضة ستنطلق من الأماكن ذات المساحة الواسعة مثل سقف السيارة، بينما تخرج الترددات المتوسطة من الأبواب، وهو ما ينتج في المحصلة تجربة صوتية منظمة ومتوازنة، بحسب ما جاء على موقع ذا فيرج التقني.

واكتشفت الشركة، اثناء اختبار النظام الجديد داخل بعض السيارات، أنه إذا استند شخص داخل السيارة إلى أحد جوانبها، فإن ذلك يؤثر على التجربة الصوتية بوجه عام، كما في حال الضغط على أحد جوانب السيارة، هذا إلى جانب أن جودة وقوة الصوت لا تصلان إلى المستوى السابق الذي تحقق باستخدام السماعات التقليدية.

وعلى الرغم من ذلك، أعلنت الشركة أنها مستمرة في تطوير نظامها الصوتي ليحل تلك المشاكلة خاصة أنها ستقدم منظورا أكثر اتساعا للتصميم الداخلي للسيارة، وسيتلاءم كثيرًا مع التصميمات البسيطة للسيارات الكهربائية في المستقبل.