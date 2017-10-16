توقعات بانتعاش مبيعات السيارات في السعودية بعد السماح للنساء بالقيادة

توقعت شركة أبحاث بريطانية حدوث نهضة كبيرة في مبيعات السيارات في المملكة العربية السعودية بعد قرار الحكومة السماح للنساء بالقيادة، العام المقبل.

وأظهر استطلاع أجرته شركة “يو غوف” للأبحاث في لندن بالاشتراك مع صحيفة “أراب نيوز” السعودية، الناطقة باللغة الإنجليزية، أن نحو 85% من النساء اللواتي يسعين للحصول على رخصة قيادة سيشترين سيارات خاصة بهن.

ووفقًا للتقرير الذي نشر في الصحيفة، اليوم الاثنين، فإن عدد النساء في السعودية يقدر بحوالي 14 مليونًا، منهن نحو 6.5 مليون امرأة في سن من 20-49 سنة.

وبحسب التقرير “يعني هذا أنه ستكون هناك مبيعات كبيرة جدًا للسيارات في المملكة، ما سينشط السوق بشكل كبير بعد تراجع مبيعات السيارات من حوالي 685 ألف سيارة عام 2015 إلى ما يقدر بنحو 530 ألف سيارة العام الحالي”.

وأشار الاستطلاع الذي شمل أكثر من 500 امرأة سعودية إلى أن معظم النساء يفضلن السيارات متوسطة السعر، وأن نحو 44% يرغبن في شراء سيارات بمتوسط سعر يبلغ حوالي 40 ألف ريال.

ولفت إلى أن ماركات السيارات المفضلة لدى معظم النساء اللواتي تم استطلاعهن تشمل “تويوتا” اليابانية و”بي إم دبليو” الألمانية و”جييب” الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن دافيد أوكلي، الباحث في شركة “إل إم سي” لأبحاث تجارة السيارات قوله: إنه يتوقع أن يرتفع حجم مبيعات المركبات في السعودية بنسبة 15-20% بعد سريان القرار الملكي برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات.

وأضاف: “هذا يعني أن سوق السيارات في السعودية سيصل إلى مستوى سوق الإمارات التي يشابه اقتصادها اقتصاد المملكة”.