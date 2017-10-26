مصباح يُطلق عواصف رعدية مع كل تغريدة لترامب على “تويتر” (فيديو)

أعلن فنان فرنسي يُسمي نفسه Parse/Error تصميمه والذي يمثل مصباحاً إلكترونياً أطلق عليه اسم “العاصفة”، يضيء ويُطلق عاصفة رعدية مع كل تغريدة من تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع “تويتر”.

ووفقاً لموقع breakingnews.ie الايرلندي فإن الفنان الفرنسي المٌقيم في مدينة مرسيليا الواقعة على الساحل الجنوبي لفرنسا، أراد دمج تغيير المناخ والسياسة في عمله الأخير، حيث قام ببناء إناء جرس مع “نظام سحابة الكتروني” في داخله، حيث أوصل السحابة بموقع تويتر بحيث تكون متصلة معه، وتتفاعل مع التغريدات في الوقت الحقيقي للرسائل على الشبكة الاجتماعية.

في حديثه مع Press Association وهي شركة لإعلام الوسائط المتعددة للمملكة المتحدة وأيرلندا، قال Parse/Error “معظم الناس يشعرون بتأثير السياسة مع تأثير الكوارث المناخية، وهذا المصباح يُشبه كيفية تحوّل المُناخ غير المتوقع، مع قرارات رجال السلطة.

وبيّن أنه اختار التركيز على تغريدات ترامب لأنه شخصية عالمية، مما يجعل عمله الفني الفريد مفهوما بسهولة في العالم كله، متابعاً “قرارات ترامب الأخيرة وموقفه من تغير المناخ يعززان الصلة بين رسائله المتهورة وعواصف المصباح”.

وكشف أنه وضع أيضا استخدام بديل للمصباح، بحيث يكون محلياً في بلده، من خلال رصده لتغريدات حزب الجبهة الوطني اليميني في فرنسا، مُوضحاً أنه يرمز إلى الارتفاع الحالي للتعصب في فرنسا.