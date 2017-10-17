على غرار “لينكدإن”.. فيسبوك يختبر خاصية السيرة الذاتية (صورة)

يحاول “فيسبوك” جذب أصحاب الشركات والباحثين عن العمل، ليكون مصدرهم الأول والأخير في هذا الميدان.

وعلى غرار “لينكدإن”، سيكون بإمكان الذين يملكون خلفيات عملية متعددة الإشارة إلى مكان عملهم الحالي، باختيار خيار “أنا أعمل حاليا هنا”.

و”لينكدإن”، موقع على شبكة الإنترنت يصنف ضمن الشبكات الاجتماعية، تأسس في عام 2002 وبدأ التشغيل الفعلي في 2003. يستخدم الموقع أساسًا كشبكة تواصل مهنية.

ويجرب حاليًا الموقع ميزة إنشاء سيرة ذاتية للمستخدم على حسابه الشخصي، بحيث يسهل على أصحاب الشركات أن يجدوا من يحتاجون إليه، من كوادر بشرية بكفاءة عالية في مجال ما، وفقًا لما جاء على موقع “ماشبل” نقلا عن موقع TNW التقني.

وتتمثل الميزة، في كتابة تفاصيل أكثر عمقًا حول خبراتك العملية والدراسية والأدوار والمهام التي قمت بها داخل الجهات التي عملت معها، بحيث يكون من السهل أن يجدك أصحاب الأعمال وفقًا لخبراتك ومهاراتك، التي تتمتع بها دون التعثر في حياتك الشخصية داخل حسابك.

ولم تخرج الميزة الجديدة Resume لعموم المستخدمين، حيث إن مجموعة محدودة في هولندا لاحظت الميزة الجديدة وأشادت بها بشكل كبير.

يذكر أن “فيسبوك” قد أتاح من قبل لأصحاب الأعمال، ميزة وضع إعلانات توظيف عبر صفحاتهم الترويجية، بحيث يتقدم الراغبون في العمل بملء الطلب، بالتالي سيسهل ذلك وجود بياناتهم بشكل منظم ومرتب لدى الشركة، فتتواصل معهم بشكل أفضل وأسرع.