أبل تبتكر ساعة يد تستطيع إنقاذ حياتك

تعد شركة أبل الأمريكية الأولى عالمياً في مجال صناعة الإلكترونيات، نظراً لتميز منتجاتها بالجودة العالية وتفوقها على باقي منتجات الشركات الأخرى حول العالم.

وقامت أبل بإصدار ساعة يد تتميز بالعديد من الخصائص المثيرة للإعجاب، حيث تستطيع إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية واستخدامها في المحادثات الكتابية.

ولم يتوقف إبداع المنتج الجديد للشركة صاحبة الريادة العالمية في صناعة الإلكترونيات على الجانب التكنولوجي فقط، ولكن تمت إضافة العديد من التطبيقات الصحية للساعة الذكية تساعد مستخدمها على الاطمئنان المستمر على حالته الصحية وتجنب التعرض لأزمات صحية مفاجئة، ما قد يسهم في تقليص حالات الموت المفاجئ حول العالم.

ووفقاً لصحيفة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية، تتميز ساعة اليد الخاصة بشركة أبل الأمريكية بخاصية قراءة معدل نبضات القلب، بل وإعطاء مؤشرات تفصيلية حول قياسات القلب سواء أثناء القيام بتدريبات شاقة أو أثناء فترة العمل أو أثناء وقت الراحة.

وتستطيع الساعة الذكية إعطاء إنذار عند وجود خلل في معدل ضربات القلب والتنبؤ بحدوث مشكلة مفاجئة في القلب للشخص الذي يرتدي الساعة لتجنب التعرض لأزمة قلبية.

ويعد هذا الابتكار في غاية الأهمية بالنسبة لمرضى القلب الذين يعانون من اضطربات مستمرة في القلب، حيث ستعمل الساعة على تنبيههم عند وجود أزمة قلبية خطيرة قبل وقوعها.

وتشير بعض الإحصائيات إلى استقبال المستشفيات ما يقرب من 750 ألف حالة سنوياً نتيجة لإصابتهم بمرض الرجفان الأذيني، ووفاة ما يقرب من 130 ألف حالة سنوياً نتيجة للإصابة بهذا المرض، وتعد هذه الأعداد في زيادة مستمرة منذ ما يقرب من عقدين كاملين.

ولا تقتصر أهمية ابتكار شركة أبل الأخير على الجانب التكنولوجي فقط، بل يعد تقدماً طبياً ضخماً للغاية ما يزيد من أهمية المنتج لعملاء الشركة.