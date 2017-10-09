رئيس أبل: هناك شركة صغيرة ساعدتنا في إطلاق هاتف “iPhone X‏”

أعلن المدير التنفيذي لشركة “أبل” تيم كوك، أن هناك شركة صغيرة في فرنسا كان لها الدور البارز في إطلاق هاتف “iPhone X” ‏الذي تم إطلاقه مؤخرا.

ويقوم كوك بزيارة إلى فرنسا للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعلى هامش المقابلة زار شركة”Eldim” الفرنسية والتي تعاونت مع الشركة لإطلاق ميزة “Face ID” المتطورة لبصمة الوجه في “آيفون إكس” وفقًا لما نشره موقع “فينتشر بيت” التقني.

وأوضح موقع “Ouest France” الإخباري، أن العمل بدأ في مجال البحث والتطوير منذ حوالي عقد من الزمن ولم يتعاونا قبل “آيفون إكس” في منتج فعلي تجاري وصل إلى الأسواق.

وأشار تيري ليروكس مدير شركة إيلدم، إلى أن شركته محظوظة جدًا بالعمل مع أبل على مدار السنوات الماضية، وشبّه تعاون شركته مع أبل كأنه “رحلة إلى القمر”.

وتأتي زيارة كوك إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي لمناقشة بعض الأمور، وأبرزها فرض المزيد من الضرائب على الشركات التقنية الأمريكية، حيث إن أبل تقف أمام ضرائب تصل إلى 15 مليار دولار في إيرلندا.