عالم بارز يحذّر من تفوق الذكاء الاصطناعي على الإنسان قريبًا
حذَّر أحد أبرز الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، من أنه بحلول السنوات القليلة المقبلة قد يتفوق الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري، أي قبل عقود مما كان متوقعًا في السابق.
وقال عالم الرياضيات بن غورتزل، إنه "يبدو معقولًا تمامًا أن نتمكن من الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام الذي يشبه الإنسان في غضون 3 إلى 8 سنوات مقبلة".
وأدلى غورتزل بتوقعاته في مدينة بنما، خلال خطابه الختامي لقمة الذكاء الاصطناعي العام التي أقيمت هذا الشهر والتي ترعاها جزئيًا شركته "SingularityNET".
فوق مستوى البشر
وأوضح بن غورتزل، الذي ساعد في نشر مصطلح الذكاء الاصطناعي العام "AGI"، أن "وجهة نظره الخاصة تشير إلى أنه بمجرد الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، يمكن الحصول على ذكاء صناعي خارق فوق مستوى البشر بشكل جذري في غضون بضع سنوات".
ووضع مخططًا لتطوير الذكاء الاصطناعي العام لضمان عدم سيطرة الشركات أو الحكومات عليه لكي يساعد البشرية بدلاً من إلحاق الضرر بها.
توقعات سابقة
وهذا ليس أول توقع يحتمل أن يكون خطيرًا أو جريئًا بشأن الذكاء الاصطناعي.
ففي مايو/أيار 2023، قال غورتزل إن الذكاء الاصطناعي ستكون لديه القدرة على استبدال 80% من الوظائف البشرية في السنوات القليلة المقبلة.
كما قال في قمة الويب التي انعقدت في ريو دي جانيرو في الفترة نفسها، إن "كل وظيفة تقريبًا تتضمن أعمالًا ورقية، يجب أن تكون قابلة للتشغيل الآلي".
وأوضح حينها، أنه لا يرى في هذا أمرًا سلبيًا، مؤكدًا أن ذلك سيسمح للناس بالعثور على أشياء أفضل للقيام بها في حياتهم بدلاً من العمل من أجل لقمة العيش.
الأنظمة الحالية
تعد أفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة، اليوم، "ذكاءً اصطناعيًا ضيقًا"، لأنها قد تمتلك قدرة أكبر من البشر في مجال واحد، بناءً على بيانات التدريب، ولكنها لا تستطيع التفوق على الإنسان بشكل عام.
وأنظمة الذكاء الاصطناعي الضيقة هذه، التي تتراوح بين خوارزميات التعلم الآلي إلى نماذج اللغات الكبيرة مثل ChatGPT، تكافح من أجل التفكير مثل البشر.
ومع ذلك، أشار غورتزل إلى أن أبحاث الذكاء الاصطناعي تدخل فترة من النمو المتسارع، وتشير الأدلة إلى أن الذكاء الاصطناعي العام (AGI) الذي يتمتع بنفس قدرة البشر في عدة مجالات، أصبح في متناول اليد.
وعلى الرغم من أن أحدًا لم يقم بإنشاء ذكاء اصطناعي عام على المستوى البشري حتى الآن، إلا أن غورتزل اقترح أن يكون العام 2029 أو 2030 هو العام الأكثر احتمالاً لحدوث ذلك.
ومع ذلك، اعترف بأنه قد يكون مخطئًا، وأننا قد نحتاج إلى كمبيوتر كمي بمليون كيوبت أو شيء من هذا القبيل لتحقيق ذلك.
ولا بد من الإشارة إلى أن غورتزل اشتهر لعمله على "صوفيا"، أول روبوت على الإطلاق يحصل على الجنسية القانونية، وكان في السنوات الأخيرة أيضًا يحقق في مفهوم يسميه "الذكاء الاصطناعي الفائق ASI"، الذي يتم تعريفه على أنه ذكاء اصطناعي متقدم للغاية بحيث يتطابق مع كل قوة الدماغ والقوة الحاسوبية للحضارة الإنسانية مجتمعة، ويلقب أيضًا بـ"أب الذكاء الاصطناعي".