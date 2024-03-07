عالم بارز يحذّر من تفوق الذكاء الاصطناعي على الإنسان قريبًا

حذَّر أحد أبرز الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، من أنه بحلول السنوات القليلة المقبلة قد يتفوق الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري، أي قبل عقود مما كان متوقعًا في السابق.

وقال عالم الرياضيات بن غورتزل، إنه "يبدو معقولًا تمامًا أن نتمكن من الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام الذي يشبه الإنسان في غضون 3 إلى 8 سنوات مقبلة".

وأدلى غورتزل بتوقعاته في مدينة بنما، خلال خطابه الختامي لقمة الذكاء الاصطناعي العام التي أقيمت هذا الشهر والتي ترعاها جزئيًا شركته "SingularityNET".