كل ما يجب معرفته عن روبوت الدردشة Grok الخاص بإيلون ماسك

مصدر الاسم

يُعتقد أن اسم "جروك" نشأ من رواية الخيال العلمي التي كتبها روبرت هاينلين عام 1961 "غريب في أرض غريبة"، حيث تستخدم الشخصية الرئيسية في القصة، وهو أحد سكان المريخ، مصطلح Grok لنقل فهم عميق وبديهي لشيء ما.

وعلى الرغم من أن ماسك لم يؤكد رسميًا معنى الاسم، إلا أنه نشر رواية Stranger in a Strange Land على موقع X في اليوم التالي للإعلان عن اسم Grok.

المعرفة في الوقت الفعلي

جرى تدريب Grok باستخدام مجموعة تقنية مخصصة تعتمد على نظام إدارة البرامج Kubernetes وإطار التعلم الآلي JAX ولغة الترميز Rust، وكلها ساعدت "xAI" على تطوير Grok بشكل أسرع وأكثر كفاءة من روبوتات الدردشة الأخرى.

وكغيره من روبوتات الدردشة، جرى تدريب Grok على كميات هائلة من البيانات النصية المأخوذة من الإنترنت، والتي تتضمن كل شيء بدءًا من مقالات ويكيبيديا إلى الأوراق العلمية.

لكن ما يجعل Grok مختلفًا هو وصوله المباشر إلى المنشورات على X، وهذا يمكّنه من الحصول على المعرفة في الوقت الفعلي، ما يمنحه ميزة هائلة مقارنة بالنماذج الأخرى.

أسلوبان للتفاعل

يقدم Grok أسلوبين للتفاعل هما الوضع المرح والوضع العادي، وافتراضيًا، يعمل Grok في وضع المرح، مما يجعله يتخذ شخصية تتمتع بروح الدعابة، وفي بعض الأحيان، ينتج استجابات غير صحيحة.

وعادةً ما يقدم الوضع العادي إجابات أكثر دقة، ولكن كما هو الحال مع جميع روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقول الشركة المطورة للبرنامج إن "Grok" لا يزال بإمكانه إنشاء معلومات خاطئة أو متناقضة.

وجرى تصميم حس الفكاهة لدى Grok على غرار "دليل المسافر إلى المجرة" للكاتب "دوغلاس آدامز"، وهو أحد الكتب المفضلة لدى ماسك، والذي وصفه بأنه كتاب عن الفلسفة، متنكر في هيئة كتاب عن الفكاهة.