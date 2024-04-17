كل ما تحتاج معرفته عن هاتف "الميزانية المنخفضة" من أبل
يتوقع أن يجلب آيفون "SE 4" ترقيات كثيرة في مجالات مثل التصميم والأداء، فمن كاميرا جديدة إلى شاشة أكبر بكثير.
وتاليًا كل ما عُرف حتى الآن عن هذا الهاتف القادم بأقل تكلفة من أبل.
قد يكون آيفون "16 Pro Max" أفضل وأقوى هاتف ذكي في السوق خلال الوقت الراهن، لكن إذا كنت تبحث عن هاتف آيفون صغير الحجم، قد يكون "SE" القادم هو خيارك الوحيد، إذ أوقفت أبل رسميًا سلسلة "ميني" العام الماضي.
وتجدر الإشارة إلى انخفاض الاهتمام بسلسلة "ميني"، فقد أصبح آيفون "12 mini" و"13 mini" من أقل الهواتف مبيعًا من قبل الشركة.
ومع ذلك، يبدو أن عملاق التكنولوجيا يعمل بالفعل على آيفون "SE 4"، الذي يقال إنه سيجلب العديد من التغييرات في التصميم، وسيأتي من دون أزرار وشاشة أكبر.
تصميم جديد وشاشة أكبر
يقال إن آيفون "SE 4" سيتميز بشاشة جديدة وأكبر بمقاس 6.1 بوصة، بدلًا من شاشة "SE 2022" ذات المقاس 4.7 بوصة؛ ما يعني أن شركة أبل انتهت من الهواتف التي يقل حجمها عن 5 بوصات.
ووفقًا للتسريبات، قد تتخلى شركة أبل أيضًا عن زر "Touch ID" لصالح مصادقة "Face ID"، كما يرجح أن يدعم الهاتف الجديد الشحن اللاسلكي.
ترقية الكاميرا والمعالج
يتم تشغيل الجيل الحالي من آيفون "SE" بواسطة مجموعة شرائح "Bionic A15" المطورة داخليًا من أبل، والتي ظهرت للمرة الأولى مع سلسلة "آيفون 13".
ومع ذلك، تقول التسريبات إن "SE 4" يتميز بمعالج "Bionic A16" الأسرع بكثير، ويعمل على تشغيل طرازات من آيفون 14 و15.
كما تقول إن الهاتف القادم سيحتوي على كاميرا فردية مشابهة لسابقه، فيما توقعت أحاديث أخرى أن تختار شركة أبل مستشعر كاميرا بدقة 48 ميغابكسل.
السعر وتاريخ الإطلاق
لا يزال هاتف آيفون "SE 4" في المراحل الأولى من التطوير، وإذا صدقت التقارير والتسريبات، فإن شركة أبل ستطلق الهاتف في وقت ما من العام الجاري.
وقد نشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار؛ نظرًا لأن شركة أبل ستستخدم أحدث شرائحها وستقدم تصميمًا أكثر حداثة، ودعم "Face ID".