كل ما تحتاج معرفته عن هاتف "الميزانية المنخفضة" من أبل

قد يكون آيفون "16 Pro Max" أفضل وأقوى هاتف ذكي في السوق خلال الوقت الراهن، لكن إذا كنت تبحث عن هاتف آيفون صغير الحجم، قد يكون "SE" القادم هو خيارك الوحيد، إذ أوقفت أبل رسميًا سلسلة "ميني" العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى انخفاض الاهتمام بسلسلة "ميني"، فقد أصبح آيفون "12 mini" و"13 mini" من أقل الهواتف مبيعًا من قبل الشركة.

ومع ذلك، يبدو أن عملاق التكنولوجيا يعمل بالفعل على آيفون "SE 4"، الذي يقال إنه سيجلب العديد من التغييرات في التصميم، وسيأتي من دون أزرار وشاشة أكبر.

تصميم جديد وشاشة أكبر

يقال إن آيفون "SE 4" سيتميز بشاشة جديدة وأكبر بمقاس 6.1 بوصة، بدلًا من شاشة "SE 2022" ذات المقاس 4.7 بوصة؛ ما يعني أن شركة أبل انتهت من الهواتف التي يقل حجمها عن 5 بوصات.

ووفقًا للتسريبات، قد تتخلى شركة أبل أيضًا عن زر "Touch ID" لصالح مصادقة "Face ID"، كما يرجح أن يدعم الهاتف الجديد الشحن اللاسلكي.