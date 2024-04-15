لمن يترقبون آيفون 16.. هناك 7 ترقيات مشوقة بانتظاركم
يبدو أن مستخدمي أجهزة أبل على موعد مع ترقيات في آيفون 16 المرتقب إصداره، وبحسب المعلومات، فهناك الكثير مما يثير الفضول مع هذه التحسينات القادمة.
تتجه الأنظار إلى شركة أبل هذا الخريف، بحيث من المتوقع أن تطلق الشركة الأمريكية العملاقة جهاز آيفون 16.
وعلى الرغم من أن أشهراً عدة ما زالت تفصلنا عن الحدث الكبير، إلا أن التسريبات العديدة التي رأيناها حتى الآن تعطينا فكرة عما يمكن توقعه مع النماذج القياسية لهذا العام.
ترقيات جذابة ومفاجآت
بينما من المتوقع أن يحصل آيفون 16 Pro و16 Pro Max على حصتهما من الترقيات، فإن أولئك الذين لا يرغبون في إنفاق المزيد من المال على آيفون قد ينجذبون لما يمكن أن يقدمه iPhone 16 و16Plus .
وتشير التسريبات إلى تقنية العرض الجديدة وزر الالتقاط ووضع خاص لالتقاط الفيديو. وقد يكون الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو ميزات الذكاء الاصطناعي الإنتاجية، والتي يمكننا الحصول على معاينة سريعة لها خلال عرض iOS 18 في مؤتمر مطوري Apple WWDC 2024 في يونيو. لذلك، سنلقي نظرة على جميع الترقيات الكبرى التي يحملها جهاز آيفون 16.
دعم لتسجيل الفيديو المكاني
لا يمكن إنكار أن جهاز Vision Pro من أبل يعمل على إحداث تحول في الحوسبة، ولكن أحد الجوانب التي أصبح المستخدمون يقدرونها هو القدرة على تسجيل ومشاهدة مقاطع الفيديو المكانية باستخدام سماعات الرأس. وبينما كان تسجيلها حصريًا لـ Vision Pro، انتهى الأمر بشركة أبل إلى توسيع الدعم لتسجيل الفيديو المكاني إلى أجهزة آيفون.
ومن المتوقع أن يدعم آيفون 16 و16 Plus تسجيل الفيديو المكاني نظرًا لكيفية وضع أبل لكاميراتها الخلفية. على وجه التحديد، ينتقل من الترتيب القطري الذي نحصل عليه في آيفون 15 الحالي، إلى الترتيب الرأسي الذي يجمع الكاميرا الرئيسة بدقة 48 ميجابكسل والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل فوق بعضها البعض. وسيسمح هذا لجهاز آيفون 16 فعليًا بتسجيل الفيديو المكاني، والذي يمكن بعد ذلك مشاهدته على أبل Vision Pro للحصول على تجربة غامرة تجعلك تشعر أنك موجود في الفيديو.
إطار أرق وشاشة أكثر سطوعًا
تشير التقارير إلى أن شاشات بحجم 6.1 و6.7 بوصة ستكون موجودة على أجهزة آيفون الجديدة إلى جانب نفس معدل التحديث 60 هرتز كما كان من قبل.
ويُعتقد أن الإطار المحيط بالشاشات أصبح أرق في آيفون 16. ولعل أكبر ترقية لجهاز آيفون 16 تتمحور بشأن كيفية استخدام تقنية OLED الجديدة، مما يؤدي بشكل فعال إلى تحسين عمر البطارية.
كذلك من المحتمل أن تتحول شركة أبل إلى شاشة MicroLED لأجهزة آيفون 16، والتي من شأنها تضخيم سطوع الشاشة ولونها، واستخدام طاقة أقل.
وسيكون هذا متعة إضافية لأن آيفون 15 يتميز بالفعل بواحدة من ألمع الشاشات في فئته، حيث يصل إلى ذروة سطوع تبلغ 1401 شمعة في المتر المربع.
زر التقاط جديد
تحتفظ شركة أبل عادةً ببعض الميزات الحصرية لنماذج Pro الخاصة بها، ولكن يبدو أن زر Capture سيظهر أيضًا على جانب آيفون 16 و16 Plus وسيجعل من السهل تشغيل الكاميرا والتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات.
وبطبيعة الحال، ستجعل شركة أبل هذا الأمر مختلفًا عن أزرار الكاميرا السابقة الموجودة في الهواتف الأخرى، لأنه سيتم تثبيته أسفل زر الطاقة وسيعمل بردود فعل لمسية.
شريحة A18 بدلاً من A17
اعتادت شركة أبل في الماضي الاستفادة من مجموعة الشرائح القديمة في موديلاتها القياسية، مع الاحتفاظ بشريحة جديدة لهواتف آيفونPro .
وعلى الرغم من أنه لا يزال من الممكن أن يرث آيفون 16 شريحة A17 Pro التي تم إطلاقها مع طرازات آيفون 15 Pro، تشير معلومات أخرى إلى أن جميع طرازات آيفون 16 الأربعة ستعمل على شرائح A18 بدقة 3 نانومتر.
وسيحصل آيفون 16 Pro و16 Pro Max على إصدار أقوى قليلاً. ولكن مع ذلك، فإن شريحة A18 يمكن أن تعني مكاسب أكبر في الأداء، والتي من المحتمل أن تأتي في متناول اليد لميزات البرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي التوليدي
كان الذكاء الاصطناعي رائجًا للغاية في الأشهر القليلة الماضية، حيث بدأ العديد من صانعي الهواتف في طرح ميزات جديدة بشكل متزايد.
وتستعد شركة أبل لدخول الساحة بميزات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تكون مصاحبة لنظام التشغيل iOS 18، سواء كانت تركز أكثر على مساعد سيري أو إذا كانت تتعلق بجوانب أخرى من التجربة.
ويمكن أن يأتي الذكاء الاصطناعي التوليدي في شكل ميزة تسمى "Siri Summarization"، والتي يمكن أن تمنح مساعد أبل الصوتي هذا روابط لواجهة برمجة تطبيقاتChatGPT، مما يمنح سيري ذكاءً إضافيًا لإجراء التلخيصات والاستجابة للطلبات الأكثر تعقيدًا.
وبخلاف سيري، يمكن أيضًا أن تأتي ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى مجالات أخرى، مثل أدوات الذكاء الاصطناعي للمطورين، إلى جانب إنشاء قوائم تشغيلApple Music .
وفيما يتعلق بالصور والفيديو، تفيد التقارير بأن شركة أبل تعمل على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي يسمح بإجراء تعديلات على الصور بناءً على تعليمات من المستخدم.
ولا يوجد الكثير من التفاصيل حتى الآن حول وظائف التحرير الدقيقة التي ستكون قادرة على القيام بها، ولكن على الأقل يجب أن تنافس ما تقدمه غوغل وسامسونج مع هواتفها الرائدة.
256 جيجابايت كسعة للتخزين الأولي
يبدو أننا قد نحصل على طرازات أساسية بسعة 256 جيجابايت لجهاز آيفون 16، أي ضعف مقدار مساحة التخزين الأولية المتوفرة حاليًا مع آيفون 15.
ويُعتقد أيضًا أن سعة التخزين الجديدة هذه سيرافقها 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.
ونظرًا لدعم آيفون 16 لتسجيل الفيديو المكاني، فإن هذه الترقية تجعل الأجهزة قادرة بشكل أفضل على تخزين كل هذه الملفات؛ ما سيشكل قفزة هائلة يمكن أن تحدد معيارًا جديدًا لجميع الإصدارات الرئيسة الأخرى.
واي فاي 6e
بينما استفادت طرازات آيفون 15 Pro من السرعات الأعلى بفضل Wi-Fi 6e، كان على آيفون 15 أن يستقر علىWi-Fi 6 . ومع ذلك، تشير التسريبات إلى أن آيفون 16 سيعتمد Wi-Fi 6e في ترسانته؛ مما يعني إمكانية الوصول إلى النطاق 6 جيجاهرتز الذي يوفر سرعات أعلى ويقلل التداخل من أجهزة واي-فاي المنافسة.