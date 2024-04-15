لمن يترقبون آيفون 16.. هناك 7 ترقيات مشوقة بانتظاركم‎

يبدو أن مستخدمي أجهزة أبل على موعد مع ترقيات في آيفون 16 المرتقب إصداره، وبحسب المعلومات، فهناك الكثير مما يثير الفضول مع هذه التحسينات القادمة.

تتجه الأنظار إلى شركة أبل هذا الخريف، بحيث من المتوقع أن تطلق الشركة الأمريكية العملاقة جهاز آيفون 16.

وعلى الرغم من أن أشهراً عدة ما زالت تفصلنا عن الحدث الكبير، إلا أن التسريبات العديدة التي رأيناها حتى الآن تعطينا فكرة عما يمكن توقعه مع النماذج القياسية لهذا العام.

ترقيات جذابة ومفاجآت

بينما من المتوقع أن يحصل آيفون 16 Pro و16 Pro Max على حصتهما من الترقيات، فإن أولئك الذين لا يرغبون في إنفاق المزيد من المال على آيفون قد ينجذبون لما يمكن أن يقدمه iPhone 16 و16Plus .

وتشير التسريبات إلى تقنية العرض الجديدة وزر الالتقاط ووضع خاص لالتقاط الفيديو. وقد يكون الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو ميزات الذكاء الاصطناعي الإنتاجية، والتي يمكننا الحصول على معاينة سريعة لها خلال عرض iOS 18 في مؤتمر مطوري Apple WWDC 2024 في يونيو. لذلك، سنلقي نظرة على جميع الترقيات الكبرى التي يحملها جهاز آيفون 16.

دعم لتسجيل الفيديو المكاني

لا يمكن إنكار أن جهاز Vision Pro من أبل يعمل على إحداث تحول في الحوسبة، ولكن أحد الجوانب التي أصبح المستخدمون يقدرونها هو القدرة على تسجيل ومشاهدة مقاطع الفيديو المكانية باستخدام سماعات الرأس. وبينما كان تسجيلها حصريًا لـ Vision Pro، انتهى الأمر بشركة أبل إلى توسيع الدعم لتسجيل الفيديو المكاني إلى أجهزة آيفون.

ومن المتوقع أن يدعم آيفون 16 و16 Plus تسجيل الفيديو المكاني نظرًا لكيفية وضع أبل لكاميراتها الخلفية. على وجه التحديد، ينتقل من الترتيب القطري الذي نحصل عليه في آيفون 15 الحالي، إلى الترتيب الرأسي الذي يجمع الكاميرا الرئيسة بدقة 48 ميجابكسل والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل فوق بعضها البعض. وسيسمح هذا لجهاز آيفون 16 فعليًا بتسجيل الفيديو المكاني، والذي يمكن بعد ذلك مشاهدته على أبل Vision Pro للحصول على تجربة غامرة تجعلك تشعر أنك موجود في الفيديو.