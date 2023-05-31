يستخدم الميكروفون كل 15 دقيقة.. تحذير من تطبيق على أندرويد

حذر خبراء في الأمن السيبراني من استخدام تطبيق "iRecorder" المستخدم لتسجيل الشاشة، ونصحوا بحذفه على الفور؛ لأنه يهدد بانتهاك الخصوصية، بسبب ما وصفوه بـ"سرقة ماهرة للملفات والصور".

وقال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي، إنه "من المثير للاهتمام أن التطبيق اجتاز الاختبارات الأولية للوصول إلى متجر غوغل بلي، لكن التحديث هو الذي حمل النشاط الضار".