تقنية جديدة لتقييم الضرر الإشعاعي في المفاعلات النووية
توصل باحثون إلى تقنية جديدة تقلل بشكل كبير من الوقت والنفقات اللازمة لبعض فحوصات الأمان المهمة في مفاعلات الطاقة النووية.
ويمكن أن يوفر هذا النهج المال ويزيد من إجمالي إنتاج الطاقة على المدى القصير، وقد يزيد من عمر التشغيل الآمن للمحطات على المدى الطويل.
ويجادل العديد من المحللين بأن إحدى أكثر الطرق فعالية للتحكم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هي إطالة عمر محطات الطاقة النووية الحالية.
لكن تمديد هذه المحطات إلى ما بعد العمر التشغيلي المسموح به أصلًا يتطلب مراقبة حالة العديد من مكوناتها الحرجة للتأكد من أن الضرر الناجم عن الحرارة والإشعاع لم يؤد ولن يؤدي إلى أي انحراف غير آمن.
ومؤخرًا، توصل باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى اختبار جديد غير مكلف يمكن أن تنتج عنه معلومات حول حالة مكونات المفاعل، مع وقت أقل بكثير من المطلوب أثناء الإغلاق.
ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Acta Materiala، وشارك فيها 14 آخرون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومؤسسات أخرى، بحسب موقع techxplore العلمي.
ويتضمن الاختبار توجيه أشعة الليزر إلى مادة الفولاذ المقاوم للصدأ، والتي تولد موجات صوتية سطحية (SAWs) على السطح، ثم يتم استخدام مجموعة أخرى من أشعة الليزر لاكتشاف وقياس ترددات هذه الأشعة السينية.
وأظهرت الاختبارات على المواد القديمة بشكل متطابق مع محطات الطاقة النووية أن الموجات أنتجت توقيعًا طيفيًا مميزًا مزدوج الذروة عندما تحللت المادة.
ويأمل الباحثون في أن يساعد ذلك في تمكين تمديد تراخيص تشغيل محطة الطاقة لبعض العقود الإضافية دون المساس بالسلامة، من خلال تمكين الاختبارات المتكررة والبسيطة وغير المكلفة للمكونات الرئيسية.