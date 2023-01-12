تقنية جديدة لتقييم الضرر الإشعاعي في المفاعلات النووية

لكن تمديد هذه المحطات إلى ما بعد العمر التشغيلي المسموح به أصلًا يتطلب مراقبة حالة العديد من مكوناتها الحرجة للتأكد من أن الضرر الناجم عن الحرارة والإشعاع لم يؤد ولن يؤدي إلى أي انحراف غير آمن.

ومؤخرًا، توصل باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى اختبار جديد غير مكلف يمكن أن تنتج عنه معلومات حول حالة مكونات المفاعل، مع وقت أقل بكثير من المطلوب أثناء الإغلاق.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Acta Materiala، وشارك فيها 14 آخرون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومؤسسات أخرى، بحسب موقع techxplore العلمي.