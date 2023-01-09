استوحيت من السحالي.. ابتكار تقنية لتخزين الكهرباء تنافس البطاريات

ولا تستطيع المكثفات الحالية تخزين الطاقة بكثافة عالية، ما يمنع استخدامها لوقت طويل، وتنحصر تطبيقاتها الحالية في تعويض انقطاعات الطاقة لوقت قصير في المصانع والمستشفيات ومراكز معالجة البيانات.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "أنجواندتي كيمي" العلمية، إلى أن المكثفات تساعد السيارات والحافلات على توفير الطاقة بفضل توليدها لشحنة كهربائية مرتفعة خلال وقت قصير؛ ما سمح بتطبيقها حديثا في توليد الطاقة الشمسية لتثبيت تغيرات التوتر الكهربائي.

وتختلف المكثفات الحالية عن البطاريات بانخفاض كثافتها الكهربائية وصعوبة استخدامها لتشغيل الأجهزة الكهربائية لوقت طويل؛ ما دفع الباحثين إلى البحث عن طريقة لجمع ميزات البطاريات والمكثفات معا في المكثفات الفائقة، دون رفع تكلفة إنتاجها.

واستوحى الباحثون قدرة بعض أنواع السحالي البرمائية على التنفس تحت الماء بواسطة فقاعة هوائية مرتبطة برأسها، التي تسمح لها بالتنفس عند بحثها عن الطعام تحت الماء.