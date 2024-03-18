تعرف على أكبر اتجاهات التكنولوجيا في السنوات 10 القادمة
شهد العالم في الفترة الأخيرة تطورًا كبيرًا على الصعيد التكنولوجي مع ظهور روبوتات الدردشة العاملة بالذكاء الإصطناعي التوليدي، لدرجة أنه سيتم تذكر عامي 2023 و2024 باعتبارهما لحظات فاصلة في تاريخ الذكاء الاصطناعي.
وفي بعض الأحيان، قد يكون من الجيد أن نلقي نظرة خاطفة إلى الأمام قليلاً، ونحاول أن نتوقع كيف ستكون اتجاهات التكنولوجيا الاستهلاكية في السنوات العشر القادمة وكيف سيبدو العالم حينها.
لذلك سنتطلع على وجه التحديد إلى التكنولوجيا الاستهلاكية، وهو مجال واسع يغطي أجهزة الترفيه في منازلنا، والأجهزة الموجودة في مطابخنا، والسيارات التي نقودها، أي التكنولوجيا التي سيشتريها كل شخص في عام 2035 لتجعل حياتهم أسهل وأكثر إثارة ومتعة.
وفيما يلي الأفكار الأكثر إثارة، والموضوعات الأكثر سخونة للنقاش، في العالم البعيد عام 2035.
انسَ الهواتف الذكية
حتى في عام 2024، لم يعد إجراء المكالمات الهاتفية هو الاستخدام الرئيسي للهاتف. وبدلاً من ذلك، أصبح الهاتف الذكي مركزًا لتدفق المعلومات والتفاعل مع التكنولوجيا والأجهزة من حولنا.
وضع في اعتبارك كل الأشياء التي يمكن لجهاز آيفون أو أندرويد القيام بها الآن مقارنة بما كان بإمكانه القيام به عندما ظهر لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. ثم فكر في كيفية استمرارهم في التطور مع استمرار الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى في تغيير العالم.
وعلى الرغم من أن الهواتف الذكية تمثل جزءًا كبيرًا من حياتنا اليوم لدرجة أن معظمنا لا يستطيع تخيل الحياة بدونها، هل ستظل موجودة كما نعرفها بعد 10 سنوات؟ إن التقنيات مثل واجهات الدماغ والحاسوب وشاشات الواقع الافتراضي والمعزز لديها القدرة على جعل الشاشات قديمة، واستبدالها بسماعات الرأس أو عن طريق إرسال المعلومات مباشرة إلى أدمغتنا.
وهناك مسار تطوري محتمل آخر يتمثل في أن يصبحوا مساعدين للذكاء الاصطناعي، وقادرين على مساعدتنا في تنظيم حياتنا والوصول إلى البيانات عندما نحتاج إليها، وهو ما يتجاوز بكثير قدرات هواتف اليوم.
السيطرة على العقل
بحلول عام 2035، قد يكون التقدم في واجهات الدماغ والحاسوب قد غير بشكل جذري علاقتنا مع الكثير من التكنولوجيا في حياتنا.
من الممكن أنه بحلول ذلك الوقت، سنكون قد اعتدنا على التفاعل مع الأجهزة من حولنا والتحكم فيها، ليس من خلال الشاشات أو حتى الأوامر الصوتية، ولكن من خلال أفكارنا وحدها.
وستكون أجهزتنا اليومية قادرة على قراءة أفكارنا، والتكيف على الفور مع مزاجنا ورغباتنا واحتياجاتنا الحالية.
على سبيل المثال، ستقدم ماكينة القهوة جرعة إضافية من الكافيين إذا كنا نشعر بالنعاس ولكن لا يزال لدينا أشياء للقيام بها، أو ستقوم وحدة التحكم المركزية في المنزل بتخفيف الأضواء وتشغيل موسيقى مريحة عندما يقترب وقت النوم.
حقوق الروبوتات
بحلول عام 2035، قد يكون لدينا روبوتات تساعدنا في منازلنا. يمكن أن تصبح المساعدات الروبوتية الشخصية حقيقة من حقائق الحياة اليومية، خاصة بالنسبة لكبار السن أو أي شخص يحتاج إلى المساعدة بسبب المرض أو الإعاقة.
كما يمكن أن يساعدونا في الأعمال اليدوية أو توفير الأمن. وفي الوقت نفسه، ستكون السيارات والمركبات قد أصبحت أيضًا منتجات مستقلة للغاية وتشبه بذكائها الروبوتات.
في هذا السياق، وبحلول عام 2035، قد يضطر المجتمع إلى مناقشة ما إذا كان الذكاء الاصطناعي أصبح متطورًا بما يكفي لاعتبار نفسه مستغلًا من قبل البشر، ويخلق التزامًا أخلاقيًا علينا بإنهاء هذا الاستغلال. وسواء حدث ذلك بعد 10 أو 50 عامًا من الآن، فمن المحتمل أن نواجه هذه المشكلة يومًا ما.
العالم الحقيقي ليس كافياً
أصبحت ألعاب الفيديو وعوالم الواقع الافتراضي غامرة ومدهشة لدرجة أن بعض الأشخاص لا يحصلون على ما يكفي من المتعة من الواقع الحقيقي بعد الآن.
ومع تطور الرسومات التي يولدها الذكاء الاصطناعي، ويصعب علينا أن نقول على وجه اليقين أنها ليست حقيقية، فإن ألعاب الفيديو لعام 2035 ستصنع الألعاب المتطورة بحيث سنكون قادرين على لمس هذه العوالم الافتراضية والشعور بها بفضل التقدم في ردود الفعل اللمسية والتحفيز الحسي.
وربما نكون قد وصلنا إلى النقطة حيث لا يمكن تمييز هذا عن الواقع، أو ربما لا يزال ذلك على بعد بضع سنوات، لكننا نقترب.
قد يبدو الأمر رائعًا، ولكن هناك مشكلة واحدة. فهذه الألعاب والتجارب الافتراضية مثيرة للغاية ومحفزة جدًا لدرجة أن العالم الحقيقي لم يعد جيدًا بما يكفي بالنسبة لبعض الأشخاص.
ومع ذلك، نظرًا لأنهم الآن قادرون تمامًا على كسب المال وتعليم أنفسهم والحفاظ على العلاقات الشخصية داخل العوالم الافتراضية، فإن الكثيرين لا يرون في ذلك مشكلة.