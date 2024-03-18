تعرف على أكبر اتجاهات التكنولوجيا في السنوات 10 القادمة

شهد العالم في الفترة الأخيرة تطورًا كبيرًا على الصعيد التكنولوجي مع ظهور روبوتات الدردشة العاملة بالذكاء الإصطناعي التوليدي، لدرجة أنه سيتم تذكر عامي 2023 و2024 باعتبارهما لحظات فاصلة في تاريخ الذكاء الاصطناعي.

وفي بعض الأحيان، قد يكون من الجيد أن نلقي نظرة خاطفة إلى الأمام قليلاً، ونحاول أن نتوقع كيف ستكون اتجاهات التكنولوجيا الاستهلاكية في السنوات العشر القادمة وكيف سيبدو العالم حينها.

لذلك سنتطلع على وجه التحديد إلى التكنولوجيا الاستهلاكية، وهو مجال واسع يغطي أجهزة الترفيه في منازلنا، والأجهزة الموجودة في مطابخنا، والسيارات التي نقودها، أي التكنولوجيا التي سيشتريها كل شخص في عام 2035 لتجعل حياتهم أسهل وأكثر إثارة ومتعة.

وفيما يلي الأفكار الأكثر إثارة، والموضوعات الأكثر سخونة للنقاش، في العالم البعيد عام 2035.

انسَ الهواتف الذكية

حتى في عام 2024، لم يعد إجراء المكالمات الهاتفية هو الاستخدام الرئيسي للهاتف. وبدلاً من ذلك، أصبح الهاتف الذكي مركزًا لتدفق المعلومات والتفاعل مع التكنولوجيا والأجهزة من حولنا.

وضع في اعتبارك كل الأشياء التي يمكن لجهاز آيفون أو أندرويد القيام بها الآن مقارنة بما كان بإمكانه القيام به عندما ظهر لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. ثم فكر في كيفية استمرارهم في التطور مع استمرار الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى في تغيير العالم.

وعلى الرغم من أن الهواتف الذكية تمثل جزءًا كبيرًا من حياتنا اليوم لدرجة أن معظمنا لا يستطيع تخيل الحياة بدونها، هل ستظل موجودة كما نعرفها بعد 10 سنوات؟ إن التقنيات مثل واجهات الدماغ والحاسوب وشاشات الواقع الافتراضي والمعزز لديها القدرة على جعل الشاشات قديمة، واستبدالها بسماعات الرأس أو عن طريق إرسال المعلومات مباشرة إلى أدمغتنا.

وهناك مسار تطوري محتمل آخر يتمثل في أن يصبحوا مساعدين للذكاء الاصطناعي، وقادرين على مساعدتنا في تنظيم حياتنا والوصول إلى البيانات عندما نحتاج إليها، وهو ما يتجاوز بكثير قدرات هواتف اليوم.