توقعات بارتفاع الطلب على "آيفون 15 برو" لهذا السبب
تشير توقعات داخل شركة أبل إلى ارتفاع الطلب على هاتف "آيفون 15 برو" المقبل بين مالكي الأجيال السابقة؛ وذلك بسبب الرقاقة الخاصة بالشركة التي وضعتها في هذا الهاتف الجديد.
وتتوقع مصادر أبل أن تحدث طرازات "آيفون 15 برو" ما أسمته "طلبًا بديلًا" بين مالكي أجهزة آيفون الأقدم، نظرًا للتحسينات الكبيرة التي تم تمكينها بواسطة معالج A17.
ويعتبر هذا المعالج أول شريحة داخل هواتف آيفون من أبل تعتمد على الجيل الأول من معالج TSMC بمعيارية 3 نانومتر، وفقاً لما أورده موقع "macrumors" التقني.
ونقل تقرير صادر عن DigiTimes عن موردين مشاركين في سلسلة توريد هواتف آيفون الذكية من أبل أن تقنية N3E المحسنة (3 نانومتر) من TSMC ستتيح ترقيات كبيرة للمواصفات في سلسلة iPhone القادمة.
ويتوقع الموردون المشاركون في سلسلة توريد هواتف آيفون من أبل طلبًا ملحوظاً لاستبدال الهواتف القديمة بطرازات 2023 من سلسلة "آيفون 15".
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتبنى شركة أبل تقنية TSMC 3nm، هذا العام، لشريحة A17 Bionic التي من المحتمل أن تشغل طرازي "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس".
وتقول تقارير تقنية إن معالج الجيل الأول 3 نانومتر (المعروفة أيضًا باسم N3) يقدم تحسينًا بنسبة 35٪ في كفاءة الطاقة على معالج N4 القائم على معيارية 5 نانومتر من TSMC.
يشار إلى أن شركة أبل استخدمت معالج N4 لصنع شريحة A16 Bionic لجهازي "آيفون 15 برو" و "آيفون 14 برو ماكس".
وستوفر تقنية N3 أيضًا أداءً محسنًا بشكل ملحوظ مقارنة بالرقائق الحالية المصنعة على 5 نانومتر.
وتشير التقارير إلى أن شركة أبل اشترت 100٪ من الطلبات الأولية لتقنية الجيل الأول بمعيارية (3 نانومتر)، على الرغم من التكاليف المرتفعة التي ينطوي عليها التصنيع.
ويرمي ذلك إلى أن بائعي الهواتف الذكية المنافسين مثل سامسونغ على استعداد للانتظار حتى تنخفض الأسعار أثناء تجاوز الواقع القاتم لعالم أندرويد خلال 2023 وسط الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وستقتصر رقائق A17 الأسرع من أبل على "آيفون 15 برو" و "برو ماكس"، بينما سيتبنى "آيفون 15" و"بلس" شريحة A16 التي تم استخدامها لأول مرة في الجيل السابق.
وتستعد شركة TSMC لنقل تقنية (N3E) - النسخة المحسنة من N3 - إلى الإنتاج التجاري في النصف الثاني من هذا العام، ومن المتوقع أن تكون أبل مرة أخرى أول عميل يتبنى هذه العملية.
ومن المتوقع أن تتميز طرازات 2023 iPhone 15 Pro بمنفذ USB-C بدلاً من Lightning، وأزرار الصوت والطاقة الصلبة، وتقنية كاميرا بيريسكوب الجديدة، والتصميم المعدل وغيرها من المزايا.