توقعات بارتفاع الطلب على "آيفون 15 برو" لهذا السبب

تشير توقعات داخل شركة أبل إلى ارتفاع الطلب على هاتف "آيفون 15 برو" المقبل بين مالكي الأجيال السابقة؛ وذلك بسبب الرقاقة الخاصة بالشركة التي وضعتها في هذا الهاتف الجديد.

وتتوقع مصادر أبل أن تحدث طرازات "آيفون 15 برو" ما أسمته "طلبًا بديلًا" بين مالكي أجهزة آيفون الأقدم، نظرًا للتحسينات الكبيرة التي تم تمكينها بواسطة معالج A17.

ويعتبر هذا المعالج أول شريحة داخل هواتف آيفون من أبل تعتمد على الجيل الأول من معالج TSMC بمعيارية 3 نانومتر، وفقاً لما أورده موقع "macrumors" التقني.

ونقل تقرير صادر عن DigiTimes عن موردين مشاركين في سلسلة توريد هواتف آيفون الذكية من أبل أن تقنية N3E المحسنة (3 نانومتر) من TSMC ستتيح ترقيات كبيرة للمواصفات في سلسلة iPhone القادمة.

ويتوقع الموردون المشاركون في سلسلة توريد هواتف آيفون من أبل طلبًا ملحوظاً لاستبدال الهواتف القديمة بطرازات 2023 من سلسلة "آيفون 15".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتبنى شركة أبل تقنية TSMC 3nm، هذا العام، لشريحة A17 Bionic التي من المحتمل أن تشغل طرازي "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس".