روسيا تكشف موعد عودة الرواد العالقين في الفضاء

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، اليوم الثلاثاء، أن رواد الفضاء الثلاثة العالقين في محطة الفضاء الدولية بسبب تسرب للضغط في الكبسولة، سيتمكنون من العودة على متن كبسولة بديلة من طراز "سويوز إم.إس-23" في أيلول/ سبتمبر المقبل.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن "روسكوزموس" قولها: "كان من المقرر في البداية أن يهبط سيرغي بروكوبييف، ودميتري بيتلين، وفرانشيسكو روبيو، على متن سويوز إم.إس-22، في 28 مارس 2023، ومن المقرر الآن أن يتحقق ذلك بواسطة سويوز إم.إس-23 في سبتمبر 2023".