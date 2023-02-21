روسيا تكشف موعد عودة الرواد العالقين في الفضاء
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، اليوم الثلاثاء، أن رواد الفضاء الثلاثة العالقين في محطة الفضاء الدولية بسبب تسرب للضغط في الكبسولة، سيتمكنون من العودة على متن كبسولة بديلة من طراز "سويوز إم.إس-23" في أيلول/ سبتمبر المقبل.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن "روسكوزموس" قولها: "كان من المقرر في البداية أن يهبط سيرغي بروكوبييف، ودميتري بيتلين، وفرانشيسكو روبيو، على متن سويوز إم.إس-22، في 28 مارس 2023، ومن المقرر الآن أن يتحقق ذلك بواسطة سويوز إم.إس-23 في سبتمبر 2023".
وتعتقد "روسكوزموس" وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن التسرب وقع بسبب ارتطام صخرة كونية صغيرة بالكبسولة بسرعة شديدة.
وكانت "روسكوزموس" ذكرت في وقت سابق أن التسريب لم يُسبب أي تهديد مباشر لطاقم المحطة الفضائية، إلا أنه أثار مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكان الأشخاص في الموقع المداري العودة إلى الأرض.
ومع التسرب الذي أدى إلى ارتفاع درجات حرارة المقصورة، اعتُبرت إم.إس-22 غير صالحة، ولم يتبق سوى "حجرة هروب" تشغيلية واحدة رست على محطة الفضاء الدولية، وهي مركبة الفضاء SpaceX Crew Dragon.