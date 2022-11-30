في مهمة تاريخية.. 3 رواد يصعدون إلى محطة الفضاء الصينية

وتُعد المحطة الفضائية أيضا رمزا لنفوذ الصين المتزايد وثقتها في جهودها الفضائية، وتحديا للولايات المتحدة في هذا المجال، بعد منعها من المشاركة في محطة الفضاء الدولية التي تقودها وكالة ناسا، وحظر القانون الأمريكي لأي تعاون مباشر أو غير مباشر للوكالة الأمريكية معها.

وسيعيش رواد الفضاء ويعملون في القاعدة الفضائية لمدة ستة أشهر.

وخلال تشغيل المحطة الفضائية على مدى العقد المقبل، من المتوقع أن تطلق الصين مهمتين مأهولتين إلى الموقع المداري كل عام.

ومن المتوقع أن يقوم رواد الفضاء المقيمون بإجراء أكثر من 1000 تجربة علمية، من دراسة كيفية تكيف النباتات في الفضاء إلى كيفية تصرف السوائل في الجاذبية الصغرى.