بطاريات موحدة لجميع أجهزتها.. هذا ما تعمل عليه "أبل"
تعمل أبل على نظام لتبديل البطاريات لإطالة استخدام منتجاتها، بحيث قدم تيم كوك أخيراً براءة اختراع لفكرة قد تسمح لنا بتبديل البطاريات بشكل روتيني بين الأجهزة التي تعمل بنظام iOS.
وتستكشف شركة أبل إمكانية دمج البطاريات القابلة للتبديل التي يمكن استخدامها بين منتجاتها. وسيتضمن النظام الجديد بطاريات موحدة تتكون من غلاف البطارية وقلبها، وأجهزة الاستشعار.
وستعمل هذه البطاريات مع أجهزة كمبيوتر وهواتف أبل وملحقاتها، مثل سماعات الرأس. وقد تختلف البطاريات في الحجم، حيث إن تلك الأصغر حجمًا ستعمل مع الهواتف بينما ستعمل البطاريات الأكبر حجمًا مع أجهزة الكمبيوتر.
وإذا تم تنفيذ هذه الفكرة، فهذا سيعني أن المستخدمين لن يضطروا إلى تغيير الأجهزة بشكل متكرر، وسيلغي الحاجة إلى توصيل كل جهاز لشحنه بطريقة مستقلة.
براءة اختراعappleinsider.com
يبحث مهندسو أبل عن أفضل طريقة لإنشاء سلسلة من العبوات القياسية التي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بتبديل البطاريات بشكل روتيني بين الأجهزة ذات الطاقة العالية مثل iMac، والأجهزة ذات الطاقة المنخفضة مثل لوحات المفاتيح أو الأجهزة الطرفية الأخرى التي تعمل بنظام iOS.
وفي الرسم التوضيحي لبراءة الاختراع، تظهر بطاريات التبادل مثبتة في جهاز iMac والهواتف المحمولة ولوحات المفاتيح وأجهزة الماوس اللاسلكية.
كما تصف براءة الاختراع أيضًا نظامًا للاتصال اللاسلكي بين البطاريات ومحطة الشحن، وبروتوكول سيزود أيضًا جهاز Mac أو أي جهاز مضيف آخر بالمعلومات اللازمة للتحقق من حالة البطاريات.
وإذا وصلت فكرة أبل إلى السوق، فستكون خطوة قوية نحو مستقبل أكثر استدامة وصديقاً للبيئة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه لم يأت أي هاتف آيفون مزودًا ببطارية يمكننا استبدالها بأنفسنا، وآخر مرة قدمت لنا فيها شركة أبل خيار استخدام بطارية قابلة للاستبدال في أي من منتجاتها كانت قبل 15 عامًا، في جهاز Apple MacBook لعام 2009.
فكرة رائعة
تعد البطاريات القابلة للتبديل للشاشات وما إلى ذلك فكرة رائعة. فكم مرة تمنيت مثلًا أن تتمكن من إزالة بطارية جهاز MacBook Air الخاص بك واستخدامها لشحن جهاز iPad.
ويقدم طلب براءة الاختراع الذي يحمل عنوان "نظام شحن البطارية والأجهزة المحمولة والملحقات" صورا تظهر فتحات موحدة وحزمة بطارية ذات مظهر تقليدي نسبيًا. مع العلم أن البطاريات القابلة للاستبدال ليست فكرة جديدة، فجميعنا يتذكر الهواتف القديمة التي يمكن تبديل بطارياتها بسهولة.
وفي هذه الأجهزة يمكنك ببساطة شراء حزمة بطارية أخرى احتياطية واستخدامها عند الحاجة.