بطاريات موحدة لجميع أجهزتها.. هذا ما تعمل عليه "أبل"

وتستكشف شركة أبل إمكانية دمج البطاريات القابلة للتبديل التي يمكن استخدامها بين منتجاتها. وسيتضمن النظام الجديد بطاريات موحدة تتكون من غلاف البطارية وقلبها، وأجهزة الاستشعار.

وستعمل هذه البطاريات مع أجهزة كمبيوتر وهواتف أبل وملحقاتها، مثل سماعات الرأس. وقد تختلف البطاريات في الحجم، حيث إن تلك الأصغر حجمًا ستعمل مع الهواتف بينما ستعمل البطاريات الأكبر حجمًا مع أجهزة الكمبيوتر.

وإذا تم تنفيذ هذه الفكرة، فهذا سيعني أن المستخدمين لن يضطروا إلى تغيير الأجهزة بشكل متكرر، وسيلغي الحاجة إلى توصيل كل جهاز لشحنه بطريقة مستقلة.

براءة اختراعappleinsider.com