لا شرف في الجريمة

ما زلت أرى أن من العار تسمية الجرائم البشعة الواقعة على النساء في مجتمعاتنا بجرائم الشرف. التسمية قاسية الظلال، جائرة ظالمة، تلبسُ ثوباً ليس ثوبها، وتقبعُ تحت عنوان لا يخصّ متنها أو فحواها؛ فالجريمة جريمة، ولا شرف فيها أبداً، لا سيما فيما يخص قتل وذبح الأخوات والبنات والقريبات أو خنقهن بحجة غسل العار وتبييض صفحة العائلة.

كان وما زال مَن يقدم على قتل أخته أو ابنته ذبحاً أو طعناً أو صلياً برشقات رشاش أو هرسا للرأس بطوبة بداعي غسل العار يختبئ خلف عبارة "إصبعي يوجعني وقطعته"، قبل أن يخرج مضرّجا يتباهى بأنه بيّض شرف عائلته، وأعاد إليه نصاعة بياضه بصبغ المكان بدماء ضحيته أو بنثر أشلائها.

هي ليست إصبعاً لكَ لتقطعه متى تريد ووقت تشاء. بل إنسان بحياة كاملها مكمّلة، ولست مسؤولا عن حقها في حياتها حتى لو كنت أباها أو أخاها. أنتَ لست محققا وقاضياً وجلاداً في آن واحد؛ لتتحرّى وتحكم بالموت وتنفذ حكمك بيدك، ربما لشبهة في رأسك، أو حتى لفعل قامت به يعاقبها القانون عليه حال ثبوته.

وهنا أحسن قانون العقوبات في بعض الدول العربية حين أوقف التّوسع بالعذر المخفف في العقوبة المستحقة على مثل هذه الحالات؛ كي لا يستفيد منه هؤلاء المجرمون. فكثير من الجرائم هذه لا تقع تحت سور الغضب، بل تتم بتخطيط محكم وبكامل النية القصدية والأناة والتروي.