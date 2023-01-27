الداخلية السورية تكشف تفاصيل "جريمة معربا" المروعة

وأعلنت الداخلية السورية في بيان لها عبر حسابها في موقع "فيسبوك" عن إلقائها القبض على المتورطين في الجريمة.

وذكرت في التفاصيل أن "بلاغا ورد من أحد الأشخاص إلى شرطة منطقة التل يفيد بتغيب شقيقه حسين عن منزله، وفشل محاولات العثور عليه".