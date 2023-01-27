الداخلية السورية تكشف تفاصيل "جريمة معربا" المروعة
كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل جريمة مقتل شاب يدعى حسين محمد عساف من محلة معربا في منطقة التل في ريف دمشق.
وأثارت الجريمة، استنكارا واسعا، نظرا لتفاصيلها المروعة، إذ تم العثور على أجزاء جسد المجني عليه، مردومة في بئر مياه.
وأعلنت الداخلية السورية في بيان لها عبر حسابها في موقع "فيسبوك" عن إلقائها القبض على المتورطين في الجريمة.
وذكرت في التفاصيل أن "بلاغا ورد من أحد الأشخاص إلى شرطة منطقة التل يفيد بتغيب شقيقه حسين عن منزله، وفشل محاولات العثور عليه".
وإثر تحريات، حامت الشبهات حول امرأة، وبعد التحقيق معها أقرت باستدراج المجني عليه إلى منزل شقيقها في محلة معربا، وذلك بالتخطيط لقتله بالاتفاق كذلك مع والدها.
وقالت المتهمة إن كلا من والدها وشقيقها قاما بخنق المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ثم قاموا بالتمثيل بجثته، ورميها في بئر موجودة في المنزل، وردمه.
وعليه، تم القبض على والد المتهمة وشقيقها، الذي كان يحاول حينها الهرب خارج البلاد، واعترفا بإقدامهما على قتل المجني عليه والتمثيل بجثته، بسبب خلافات شخصية.
وأضافت الداخلية السورية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدا لإحالتهم للقضاء.