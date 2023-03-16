عصمة الأنبياء (1)

لم يختلف على أن الرسل قد عصمهم الله لتبليغ رسالات الله لخلقه كما بلغوا بها، إذ الرسالات هي مراد الله من خلقه، وقد أوجب الله على الرسل بيان الرسالات، وتلك هي مهمتهم التي كلفوا بها، قال تعالى: (ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرًا مقدورًا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلا الله وكفى بالله حسيبًا)، وقال تعالى: (وما على الرسول إلا البلاغ المبين)، وكذلك أمر خاتم الرسل بقوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين)..

ليس للرسل إلا تبليغ الرسالات دون زيادة أو نقص فيها، قال تعالى: (ولو تقوَّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين)، وهكذا كان الوحي للأنبياء من قبلُ قال تعالى: (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده)، فقد خص الله من اصطفاهم من الأنبياء والرسل بتبليغ رسالاته، ووهبهم أعلى مراتب الايمان والعلم والعمل ليحققوا امتثال ما أمروا به على أتم وجه وتستقيم جوارحهم وتعلو منزلتهم بفعل الطاعات وترك المحرمات، ليكونوا أسوة للخلق..

ولذلك قال الله: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)، وقال النبي:(إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا...)، وإنما خالف من خالف في القول بعدم عصمتهم من الذنوب لما اشتبه عليهم من إشارة بعض الآيات والأحاديث لذلك بشكل غير صريح وسيأتي الكلام عن ذلك.

والحق أن عصمة الأنبياء ثابتة بالعقل والنقل، أما عقلا فلأن عصمة الأنبياء مثال حي واضح على كونهم القدوة للناس فيما يبلغونه، وأن السعي نحو الكمال الإنساني في مقدور عموم الخلق، فالرسل جاءت بامتثال ما أمر الله به، وبيان الإيمان والمعتقدات التي تنقي العقول وتجنبها عبودية المظاهر وما لا يدرك البشر علته ولا يحيط بحكمته من مظاهر الكون التي سخرها الله للإنسان للانتفاع بها والتصرف فيها، إلا أن ما في الإنسان من ضعف قد يستميل الخلق لعبادتها من دون الله.