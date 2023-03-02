التعددية والتكامل في الإسلام

كان للإسلام الأسبقية في تأسيس التعايش السلمي، وإرساء قيم الحوار في المجتمعات المتعددة، ففي أول الإسلام وزمن النبوة أرشد رسول الله أصحابه للهجرة إلى الحبشة فرارًا بدينهم من إيذاء المشركين لهم، لأن فيها ملكًا عادلًا لا يُظلم عنده أحد، فهاجر إليها عدد من الصحابة وكانوا بهذا يمثلون النموذج الحضاري الأول للمسلمين في التعايش السلمي مع الآخر في بلدانهم..

ولم يذكر أن المسلمين أثاروا فيها الفتن، أو سعوا بالثورات والتحريض على أهلها، أو أججوا الكراهية والعداء فيها. ثم أسس رسول الله بعد الهجرة للمدينة أعظم تجربة عملية تؤكد هذه الحقيقة، فلم يلغ رسول الله تعددية المجتمع فيها، ولم يعمل على طمس خصوصيات فئاته ومكوناته، وإنما عمل على بناء نظام سياسي وإداري وقانوني متكامل يحفظ خصوصيات الجميع ووحدته، ويزيل عناصر الجفاء والتوتر بينها، ويعمل على بناء اجتماعي متوافق يحترم التنوع في سبيل بناء وحدة صلبة.

فكتبت حينها مدونة المدينة المشهورة بـ "صحيفة المدينة"، وكانت هي الوثيقة النبوية التي تؤكد شرعية هذا الخيار وصحته، وتؤسس لبناء الوحدة الاجتماعية بكل ما فيه من أطياف وتعددية، ولم تتخذ من قوة السلطة بيد المسلمين ذريعة لطمس الآخر أو هضم حقوقه، بل شرع الوفاء فيها بالعهد واحترام المخالف وحمايته.

لقد أسس رسول الله نظاما عاما حين استقر في المدينة، أساسه التعايش السلمي، هو اليوم يسمى بالمواطنة. لقد أقر الإسلام هذه المفاهيم وعمل بها منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا، وتعامل رسول الله مع مزيج إنساني متنوع من حيث العقيدة، والانتماء القبلي والعشائري، ونمط المعيشة، فكان فيه المسلمون من المهاجرين من قريش، والمسلمون من الأنصار من قبائل المدينة، والوثنيون، واليهود من الأوس والخزرج، وقبائل اليهود الثلاث، بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، والأعراب الذين يساكنون أهل يثرب، والموالي، والعبيد، وغيرهم من الطوائف والأقليات المختلفة..