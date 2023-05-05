مظاهرة اليمين الأخيرة المؤيدة للتشريعات القضائية تثبت مجددا انقسام إسرائيل

على الجانب الآخر، يمكن ملاحظة أن المعسكر المقابل، الذي يدعم "الإصلاح القضائي" كما يسمونه، تمكن من تنظيم مظاهرة مثيرة للإعجاب شارك فيها عدد كبير من المشاركين.

وعلى الرغم من حقيقة أنه اشتمل على تصريحات قليلة لوزير العدل ياريف ليفين، سيكون من الأفضل لو لم يتم ذكرها.

تثبت التصريحات فقط أنه لا يروج حقًا لإصلاح النظام القضائي، ولكن ببساطة يروج للتشريع لإخضاع النظام للسياسيين، أو بعبارة أخرى- التشريع لإضعاف النظام القضائي وسحقه.

إذًا ما الذي يمكن تعلمه من نهاية الأسبوع الماضي؟ أولًا أدركنا مجددًا أن إسرائيل منقسمة، وبما أن هناك معارضين للثورة القانونية الذين يسعون جاهدين لحذف التشريع - يجب ألّا ننسى أنه لا يوجد نقص في الناس في المعسكر الثاني الذين يؤيدونها ويسعون جاهدين لإكمالها كما هي.

وفي الوقت نفسه هناك معسكر ثالث ينمو ببطء وهدوء يدعم الحوار، ونهجه لا يدوس على الطرف الآخر. وحاليًا، وفقًا لاستطلاعات الرأي، سوف يصوت هذا المعسكر لصالح بيني غانتس، ومن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان يستخدم كموقف مؤقت لهم أم أنه سيبقى مخلصًا له حتى يوم الانتخابات، وعندما يحين الوقت سيخبرنا لكن المعسكر يؤيد نهجًا يقول إنه لا ينبغي للمرء أن يقع في حب المظاهرات كثيرًا، في مواجهة أغلبية متجانسة في شكل 64 عضوًا في الكنيست.

لكن يجب أن يسعى جاهدًا للتوصل إلى حل وسط. لذلك فإن كل الكلام الذي قدمه الطرفان عن إلغاء التشريع أو تمريره غير واقعي ومنفصل عن الواقع.

يمكننا التحدث حتى العام المقبل حول إلغاء التشريع، أو تمريره كما هو، لكن كل شخص عاقل يدرك أنه لا يوجد دعم شعبي واسع لأي من هذه الإجراءات. وهنا يكمن خطأ الحكومة وقادة أحزاب الائتلاف الحكومي الذين أعماهم الرقم 64، ونسوا كل الوعود من الانتخابات، وكانوا مشغولين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في الترويج للتشريعات لإضعاف العدالة، في الوقت الذي فشلوا فيه فشلا ذريعا في كل ما يتعلق بالتعامل مع تكاليف المعيشة والعنف المستشري وانعدام الأمن الشخصي وعلاقات إسرائيل مع القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة.

لذلك، بدلًا من العمل لصالح المواطن الإسرائيلي، فعلوا كل ما في وسعهم لتعزيز التشريعات الجائرة مع تجاهل قيود السلطة.