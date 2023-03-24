انتخابات تركيا.. ما دلالة عدم تسمية "الشعوب الديمقراطي" لمرشح رئاسي؟

يوصف حزب الشعوب الديمقراطي، ذو التوجه اليساري، والذي يضم غالبية كردية، بأنه "صانع الملوك"، في إشارة إلى دوره المؤثر في المشهد الانتخابي التركي، فهو بمفرده لا يستطيع أن يفعل الكثير، لكن تحالفه مع أي طرف يقلب الموازين.

وقبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا، أعلن "حزب الشعوب" بأنه لن يسمي مرشحا رئاسيا من جانبه لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وهو ما قلّص فرص أردوغان بالفوز في انتخابات تكتسب أهمية قصوى..

ففي حال فوز أردوغان، سيغدو "زعيما تاريخيا" يخطو نحو العقد الثالث في حكم البلاد، في حين سيمثل فوز المعارضة "انقلابا دستوريا ناعما" على حقبة "العدالة والتنمية".

وفي خضم الاستعدادات لهذه الانتخابات "المصيرية"، جاء إعلان "حزب الشعوب" بمثابة "انتكاسة" لجهود أردوغان في حشد الأصوات لصالحه، ورفع، بالمقابل، من رصيد المعارضة التي تتشكل من ستة أحزاب، فيما بات يُعرف بـ"طاولة الستة"؛ فحزب الشعوب هو ثالث أكبر حزب في البرلمان، وتصل الكتلة التصويتية له إلى نحو 7 ملايين ناخب من إجمالي عدد الناخبين، وهو 60 مليوناً، وهو رقم لا يمكن الاستهانة به ويمكن أن يمثل "بيضة القبان" في الانتخابات المقبلة.

وفي تجارب انتخابية سابقة كانت أصوات حزب الشعوب حاسمة، إذ ساعد تعاونه مع المعارضة في الانتخابات المحلية لعام 2019 في هزيمة مرشحي حزب "العدالة والتنمية" لرئاسة بلديات مدن كبرى مثل إسطنبول وأنقرة.