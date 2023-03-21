تركيا تزيد تدفق المياه في "دجلة" لتخفيف "محنة" العراق

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بزيادة تدفق المياه في نهر دجلة الذي ينبع من تركيا، لمساعدة العراق المجاور بمكافحة الجفاف.

وقال أردوغان بعد لقاء في أنقرة مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: "قررنا زيادة كمية المياه المتدفقة في نهر دجلة لمدة شهر وبقدر الإمكان للتخفيف من محنة العراق".

وأضاف: "ستُحل مشكلة المياه (...)، ونحن على دراية بحاجات العراق المُلحّة من المياه"، لافتًا إلى أن تركيا نفسها تشهد أدنى معدلات من التساقطات المطرية منذ أكثر من 6 عقود.

ويعاني العراق انخفاضًا مقلقًا في منسوب نهرَي دجلة والفرات وكلاهما ينبع من تركيا.

وتتّهم بغداد كلًا من تركيا وإيران بخفض تدفق مياه النهرين إلى العراق بشكل كبير بسبب تشييد سدود في المنبع.