حلٌّ للقضية بإعادة توصيفها

في حفل تكريمه بمعهد الدراسات الدبلوماسية بجامعة جورج تاون، يوم الخميس الماضي، أفسح مدير المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، مساحة واسعة للشرق الأوسط وهو يتحدث عن خبراته الدبلوماسية، وآخرها جولته فيه بالسابع والعشرين من الشهر الماضي التي شملت إسرائيل ومقر السلطة الفلسطينية برام الله.

نقطتان كانتا لافتتين في محاضرته: الأولى وضوح غير مسبوق في الربط بين ما يجري في إسرائيل، وما يجري في أوكرانيا. كلاهما تنتظرهما خلال الأشهر الستة القادمة أوضاعٌ صدامية تتحدى قوة الاحتمال الأمريكية الموصوفة بالتراخي، وتستوجب المبادرة.

تحدث بيرنز عن انتفاضة فلسطينية ثالثة عنيفة باتت ممكنة في أي لحظة، ويفاقم قلق واشنطن منها ما سمعه هو من بنيامين نتنياهو ومحمود عباس، وترك لديه "شكوكاً ومخاوف".

الثانية الجديدة التي كشف عنها بيرنز هي أن "أكبر درس تعلّمه في كل السنوات التي قضاها في الشرق الأوسط، هو ضرورة أن تتحلى واشنطن بالتواضع. يقول: غالباً ما كنا نتصور أن بإمكاننا تغيير مناطق في العالم لا نفهمها (ويقصد بأن الشرق الأوسط منها). ولذلك كلما فكرنا في الانسحاب من الشرق الأوسط، كنّا نجد أن هذه المنطقة تضطرنا لأن نبقى فيها مشاركين".