روسيا في إفريقيا.. الاقتصاد أولاً

عززت روسيا وجودها في إفريقيا بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وقعت عشرات الاتفاقيات الثنائية مع الدول الإفريقية، بما في ذلك التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية والأمن ومكافحة الإرهاب، علاوة على زيادة حجم تجارتها نسبيا مع القارة.

في الواقع، المصالح الروسية عبر القارة الإفريقية متنوعة. إنها تأتي من الاحتياطيات الهائلة لروسيا من الوقود الأحفوري، والمنتجات الزراعية والأغذية، والأسمدة، بالإضافة إلى موقعها في تجارة الأسلحة العالمية. في المقابل، إفريقيا قارة واعدة ذات آفاق واسعة للنمو الاقتصادي، وغنية بالموارد الطبيعية والبشرية.

لكن في الوقت الراهن تركز روسيا على الجانب الاقتصادي، ومن الواضح أن موسكو تعرف حاليا ما تريده من القارة، إيجاد أسواق بديلة، والبحث عن الدعم السياسي أو تجنب العزلة الدولية، وحشد المشاركة في قمة روسيا - إفريقيا المزمع عقدها في سان بطرسبورغ في الأسبوع الأخير من شهر يوليو/تموز القادم.

بداية تحتاج موسكو إلى إيجاد أكبر عدد ممكن من المشترين الجدد مع دخول الحظر الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية الشهر الماضي. وإحدى الديناميكيات الواضحة هي أن روسيا تدفع بشكل متزايد بالمنتجات البترولية المكررة إلى الأسواق الإفريقية.