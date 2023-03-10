بابا الفاتيكان: مصالح إمبراطوريات تحرك الحرب في أوكرانيا وليست روسيا فحسب

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في مقابلة نشرت اليوم الجمعة، إن مصالح "إمبراطوريات" عديدة هي التي تحرك الحرب في أوكرانيا وليست روسيا فحسب.

وقال البابا فرنسيس إن الصراع تأجج بسبب "مصالح استعمارية وليس بسبب الإمبراطورية الروسية فحسب، لكن بسبب إمبراطوريات أخرى".

وعبر البابا عن استعداده للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الدعوة إلى السلام.