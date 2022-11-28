سرُّ نجاح التجربة الاتحادية الإماراتية

بعيدًا عن الشعارات الحماسية، والقوالب الجاهزة، نمت التجربة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وها هي تبدأ مع احتفالاتها بالعيد الوطني الواحد والخمسين لقيامها كوطن مستقل موحَّد، وهي أكثر استقرارًا من أي وقت مضى، وأكثر ثقة بالمستقبل.

مع ذكرى قيام الدولة الاتحادية، أصبحت الإمارات أكثر نضجًا واستقرارًا، وباتت أكثر صلابة وأمنًا، تجاوزت خلال مسيرتها في العقود الخمسة الماضية تجارب دول كثيرة كانت مهدًا للحضارات ومصدرًا للخيرات.

قِيل الكثيرعن تجربة الإمارات؛ بعض أصحاب الفتاوى السياسية وصفوها بمنطق مَن برع في تفسير التاريخ تفسيرًا تعسفيًا أو تآمريًا، فقالوا عنها يوم انطلاقها، في الثاني من ديسمبر من العام 1971، بأنها صناعة إنجليزية، فرضتها الضرورة الجغرافية، والحاجة السياسية.

كان ذلك الوصف في زمانه، وفي المناخ السياسي السائد في ذلك الوقت، كفيلًا بتقويض أعتى التجارب، وإسكات أعلى الأصوات، فكيف بتجربة وليدة تحيطها الأطماع والشكوك من كل جانب، وبمبادرة تعلن عن نفسها بصوت خفيض خجول يتردد صداه في وادٍ أصمٍ لا يُسمع فيه إلا صليل السيوف وقرقعة الدفوف.

لم يكن للإمارات في ذلك الوقت هوية سياسية واضحة، بل إن عربًا كثيرين لم يعرفوا موقعها على الخريطة، فكانت هويتها دائمًا عند هؤلاء ملحقة بهوية الآخرين، أو مرتبطة بحالة سياسية أو توصيف خارجي، فهي ساحل عُمان حينًا، وإمارات الساحل المتصالح حينًا آخر، أو هي في أفضل الحالات مشيخات متصالحة اسمًا، ومختلفة فعلًا، إما على حدود مصطنعة أو على موارد شحيحة.

كان الإماراتيون، في ذلك الوقت، وحدهم بكل ما في الكلمة من معنى، فقد خرج الاستعمار الإنجليزي للتو بعد انتداب فرضته القوة، ودعمته المصالح الدولية، والمنافسة العالمية، وامتد عشرات السنين، ولم يترك وراءه إلا الفقر، والجهل، والمرض، فيما كان الجيران يكشّرون عن أطماعهم، وينثرون شكوكهم في شرعية الوليد الجديد.

نظر البعض لاتحاد الإمارات على أنه هبة النفط، وأنه لولا الثروة التي هبطت عليه مصادفة من السماء لما صمدت التجربة ولما استمرت إلى الآن، لكن ذلك البعض نسي أو تناسى أن السماء كانت أكثر سخاءً مع دول توافرت لها ثروات أكبر وموارد أفضل، ومع ذلك لم تنجح في الوصول إلى ما وصلت إليه دولة الإمارات، ولا في المحافظة على هويتها السياسية، ومواردها الهائلة، وباتت الآن مهددة في وجودها وأمنها واستقرارها.