اللعب ليس أصدق أنباء من الحرب

لربما على الذين ما زالت تستفزهم مقولة الشاعر الإنكليزي روديارد كيبلينغ، "الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا أبداً"، أن يعرفوا أيضاً أنه وصف متابعي مباريات كرة القدم بالأرواح الصغيرة، التي يمكن أن يُشبعها "الحمقى الموحلون" الذين يمارسون تلك الرياضة.

بعد الاعتذار عن وشايتي الصغيرة هذه، بدا لي أن الرجل، ورغم حصوله على جائزة نوبل للآداب مطلع القرن الماضي، مصاب بغصة كبرى علقت في سقف لسانه وخنقته، وقد رأى تهافت الناس على اللعبة وانشغالهم بها عن متابعة قصائده وأفكاره، وبعض مقولاته التي أبطل الزمن مفعولها ومضمونها.

اليوم، وفي عالم لا عداوات دائمة فيه ولا صداقات، عالم تحكمه المصالح المتغيرة المتقاطعة والمتباينة، ليس فقط أن الشرق غرب، والغرب شرق، بل إن الجهات كلها يا مستر كيبلينغ تلتقي بشكل جارف ومجازف فوق كرة صغيرة بمباريات حامية المشاعر، وكأنها تختصر برمزيتها دأب الناس وسعيهم نحو تحقيق أهدافهم في الحياة.

من الواضح أن شعورا مؤلما كان يتلبس أدباء القرن الماضي، مفاده أن الآداب والفنون في الحياة اليومية العادية عند السواد الأعظم من الناس تأتي في مراتب متأخرة خلف نجمية وشهرة أبناء المستطيل الأخضر، ولهذا لمسنا قطيعة بين هؤلاء الأدباء وتلك الرياضة، ناهيك أن بعضهم شبهها بالوباء العاطفي وأفيون الشعوب والملهاة الشعبية، وقال آخرون منهم إن العالم بات مقلوبا، يفكر بقدميه ويركل برأسه.