المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 بعد ختام الجولة الثانية

تأهل ثلاثة منتخبات بين الـ32 مشاركا في كأس العالم إلى دور الـ16 قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات هي فرنسا حاملة اللقب والبرازيل صاحبة الرقم القياسي في الفوز باللقب خمس مرات والبرتغال بطلة أوروبا 2016.

وجاء تأهل فرنسا بعد فوزها في الجولة الثانية على الدنمارك بالمجموعة الرابعة بفضل ثنائية من النجم كيليان مبابي لتحصد ست نقاط من مباراتين.