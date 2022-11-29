فرحة لاعبي البرتغال.
فرحة لاعبي البرتغال.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 بعد ختام الجولة الثانية

ثلاثة منتخبات تتأهل إلى دور الـ16 بعد ختام مباريات الجولة الثانية من مونديال قطر.
فارس عياش

تأهل ثلاثة منتخبات بين الـ32 مشاركا في كأس العالم إلى دور الـ16 قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات هي فرنسا حاملة اللقب والبرازيل صاحبة الرقم القياسي في الفوز باللقب خمس مرات والبرتغال بطلة أوروبا 2016.

وجاء تأهل فرنسا بعد فوزها في الجولة الثانية على الدنمارك بالمجموعة الرابعة بفضل ثنائية من النجم كيليان مبابي لتحصد ست نقاط من مباراتين.

وسارت البرازيل على خطى حامل اللقب بفوزها الصعب 1/0 من كاسيميرو على سويسرا قبل سبع دقائق على نهاية المباراة لتتصدر المجموعة السابعة قبل مواجهة الكاميرون في الجولة الأخيرة.

وكانت الكاميرون قد تعادلت 3/3 مع صربيا في الجولة الثانية بالمجموعة نفسها.

وفي ختام مباريات دور المجموعات سجل برونو فيرنانديز هدفين ليقود البرتغال للفوز 2/0 على أوروغواي وذلك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ثم ركلة جزاء.

وأصبحت البرتغال ثالث منتخب يتأهل إلى دور الـ16 بعد الجولة الثانية من البطولة التي تختتم في قطر في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كأس العالم 2022
المنتخب البرازيلي
المنتخب الفرنسي
المنتخب البرتغالي

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com