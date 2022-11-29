المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 بعد ختام الجولة الثانية
تأهل ثلاثة منتخبات بين الـ32 مشاركا في كأس العالم إلى دور الـ16 قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات هي فرنسا حاملة اللقب والبرازيل صاحبة الرقم القياسي في الفوز باللقب خمس مرات والبرتغال بطلة أوروبا 2016.
وجاء تأهل فرنسا بعد فوزها في الجولة الثانية على الدنمارك بالمجموعة الرابعة بفضل ثنائية من النجم كيليان مبابي لتحصد ست نقاط من مباراتين.
وسارت البرازيل على خطى حامل اللقب بفوزها الصعب 1/0 من كاسيميرو على سويسرا قبل سبع دقائق على نهاية المباراة لتتصدر المجموعة السابعة قبل مواجهة الكاميرون في الجولة الأخيرة.
وكانت الكاميرون قد تعادلت 3/3 مع صربيا في الجولة الثانية بالمجموعة نفسها.
وفي ختام مباريات دور المجموعات سجل برونو فيرنانديز هدفين ليقود البرتغال للفوز 2/0 على أوروغواي وذلك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ثم ركلة جزاء.
وأصبحت البرتغال ثالث منتخب يتأهل إلى دور الـ16 بعد الجولة الثانية من البطولة التي تختتم في قطر في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.