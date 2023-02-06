من قلب المظاهرات الإسرائيلية

إذا تعاملنا مع القدس على أساس المنطق الإسرائيلي أنها "موحدة"، فإن نحو 40% من سكانها فلسطينيون، هم سكان الجزء الشرقي منها المحتل منذ العام 1967، و40% منهم يهود متدينون (بينهم 5% يرفضون الصهيونية بشدة)، والباقون يشكلون خمس السكان هم من جميع الشرائح الاجتماعية الأخرى. هؤلاء هم القلقون من سياسة نتنياهو وغالبيتهم يصوتون لأحزاب مناهضة له.

التقيناهم في المظاهرة الأسبوعية، التي تقام للمرة الخامسة، أمام مقر الرئيس يتسحاق هيرتسوغ، للاحتجاج على الجهود التي يبذلها للتوصل إلى حل وسط بين حكومة بنيامين نتنياهو وجهاز القضاء. فهم يرفضون هذه الجهود ويقولون إن خطة الحكومة جاءت لضرب سلطة القضاء، ولتقليص صلاحيات المحكمة العليا وتحويل صلاحيات تعيين القضاة إلى السياسيين..

هؤلاء يعتبرون الأمر مساسا بجوهر وأصول الديمقراطية المبنية على فصل السلطات الثلاث، والحفاظ على الاستقلالية، بحيث تكون السلطة التنفيذية قائدة والسلطة التشريعية مراقبة والسلطة القضائية محاسبة. وأي حل وسط، في نظرهم يكون على حساب هذا المبدأ.

لذلك، هتف المتظاهرون: "ديمقراطية. الحكومة تخاف من الديمقراطية". وفي القدس تختلف المظاهرات عن مظاهرة تل أبيب وغيرها من البلدات الغنية؛ فهنا تشاهد الفقراء، الذين يشعرون بالخطر على لقمة الخبز، في حال استبد اليمين بالحكم، وتجد أناسا قلقين، ينتمون لأحزاب اليمين، فيرفعون علم إسرائيل وشعارات تنادي بإسرائيل يهودية ديمقراطية، كما تشاهد كثيرين يرتدون معطفهم العسكري.. ولا تجد أي عربي بين المتظاهرين. وهم يفردون ماسورة حمراء ويقولون: "الديمقراطية خط أحمر يا نتنياهو"، ويهتفون: "لن نرضى بأن تصبح بلادنا مثل بولندا والمجر".