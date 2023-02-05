رئيس وزراء إسرائيل السابق يتحدث عن وعد بوتين بـ"عدم قتل" زيلينسكي‎

في كواليس الوساطة الوجيزة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ظهر مؤخرًا ليكشف أن الرئيس بوتين وعده بعدم قتل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

بينيت قال خلال مقابلة له إنه سأل بوتين: هل تخطط لقتل زيلينسكي؟ فأجابه بأنه لن يقتله، ليرّد عليه يجب أن تعدني بذلك.

يضيف "بينيت" في تصريحه أنه اتصل بعدها على "زيلنسكي" وأخبره بوعد بوتين.

وفيما لم تسفر جهود الوساطة التي قام بها بينيت عن نتائج، إلا أنه لفت إلى أن بوتين تخلّى خلال وساطته عن تعهده بالسعي إلى نزع سلاح أوكرانيا.