كلمة تهدم دولة

قبل أسبوعين، نشرت مجلة "فورن بوليسي" الشهيرة تقريرًا رصدت فيه بعضًا من المصطلحات المتداولة عالميًا وصفتها بأنها وُلدت من رحم جائحة كورونا –العالمية- ثم حرب روسيا وأوكرانيا، ومجمل التقرير يثبت أن المصطلحات التي تُستخدم على نطاق واسع بغض النظر عن اللغة التي تنقلها هي مثل المولود، تُولد بظرفها ثم تترعرع مثل الطفل لتبلغ عنفوان انتشارها، وما تلبث مع مرور السنوات أن تهرم وتشيخ وتموت.

وتحفظ الذاكرة السياسية مصطلحات كانت في عصرها تمنح جملة كاملة كافية لتوضيح المَعنى والمَبنى، لكنها ذبلت مع الزمن وتلاشت، على سبيل المثال "حركة عدم الانحياز"؛ كانت مفهومة من حيث المعنى المقصود بها في ظل صراع المعسكرين الشرقي والغربي.

وتَكَوّنت على هُداها "منظمة دول عدم الانحياز" التي لمعت في سمائها دول، مثل: الهند في عهد الرئيس نهرو، ويوغسلافيا في عهد الريس تيتو، ومصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، لكن المعسكر الشرقي تلاشى مع انهيار الاتحاد السوفيتي في بداية العشرية الأخيرة من القرن الماضي، وتسيّدت العالم قطبية واحدة، فأضحى لا سبيل لكتلة "عدم الانحياز" بعد غياب إحدى القوتين.

في السودان، تتمظهر الأزمة السياسية في الفكر الذي يبني مُسلّماته وفرضياته ثم حيثيات قراراته على قدسية المصطلح، وتتفاقم الأزمة أكثر عندما تصبح هذه المصطلحات حدًا فاصلًا يستوجب القطيعة السياسية بين المكونات والأحزاب وحتى الشخصيات السياسية.

مثلًا: مصطلح "الديمقراطية" في الفهم السياسي السوداني يمنح الكلمة معنى المنتج العصري الذي يمكن الحصول عليه من أرفف "سوبرماركت" الفخامة السياسية، فتصبح الممارسة السياسية على المستوى الحزبي أو حتى جهاز الدولة السيادي محكومة بهذا الفهم، فيغير الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري (الذي حكم 1969-1985) اسم الدولة إلى "جمهورية السودان الديمقراطية"، وبذلك يعفي نفسه جملة وتفصيلًا عن أية شروط أو مواصفات تتصل بالمصطلح، فقد اشترى العلامة التجارية.