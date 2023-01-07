‪ السودان.. توقيف متهم بخطف واغتصاب ابنة مسؤول بلجنة تفكيك نظام البشير‬

وقال حـزب المـؤتمر السـوداني، في بيان اليوم السبت، إن "الحادثة تأتي بالتزامن مع انطلاق فعاليات المرحلة النهائية من الاتفاق النهائي، التي تضع في أولويتها قضية إزالة تمكين وتفكيك نظام الثلاثين من حزيران/يونيو 1989.

وشدد على أن "هذه الجريمة البشعة هي امتداد لمحاولات عديدة لكسر شوكة لجنة إزالة التمكين ومحاولة ثنيها عن دورها المفصلي في اجتثاث جذور الفساد من باطن الدولة السودانية".

وقال: "ذلك ديدن الظلاميين الذين أفسدوا وتعدوا على المال العام لثلاثين عاما من حكم النظام السابق، ظنناً منهم أن سلوكهم الإرهابي سيخيف الشعب".

وحذر حزب المؤتمر السوداني، الذين يخوضون معاركهم باستهداف النساء، قائلاً إن "أجسادهن ليست ساحة قتال لتصفية الخصومة السياسية".

من جهته ندد حزب الأمة القومي، في بيان السبت، بالجريمة التي وصفها بـ "النكراء التي يهتز لها الضمير الإنساني، وتنم عن حالة الانحطاط الاخلاقي والقيمي لمرتكبيها".