لا فرح لهذا العام

طبعا، لا يمكن أن نُحمِّل الرئيس قيس سعيد ولا رئيسة الحكومة وِزرَ كل هذه الانهيارات الاجتماعية والاقتصادية والصعوبة المتزايدة لعيش التونسيين، إذ إن عدم الاستقرار السياسي لتونس خلال العشرية الماضية، وفشل السياسات التنموية الذي تتالى خلال الحكومات السابقة، وإهدار المال العام من أجل التمكن من غنيمة الحكم، كل هذا وغيره أدى إلى ما آلت إليه أوضاع تونس من تدهور..

لكن الرئيس سعيد بتفرده بالحكم وإقصائه للأحزاب وللهيئات التعديلية وعدم الاستماع للمنظمات الوطنية الكبرى على غرار الاتحاد التونسي للشغل ذي الوزن الاجتماعي والوطني الكبير، وغيره من المنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، يواصل في مسار أعلن إفلاسه في العديد من المحطات السياسية التي أفقدته بعض ما كسبه من زخم شعبي إثر إزاحته حركة النهضة من السلطة التشريعية عندما عمد إلى حل البرلمان بعد تجميده، وقد كانت النهضة تسيطر على جُل مقاعده.

وقد أكدت نتائج الانتخابات التشريعية الماضية الهزيلة أن أكثر من 90 بالمئة من التونسيين لم يعودوا يثقون في المسار السياسي الذي اختار الرئيس قيس سعيد أن يفرضه عليهم، ولم يجدوا وسيلة أفضل لإيصال هذه الرسالة غير صناديق الاقتراع، سواء خلال الاستفتاء على دستور رفضته غالبية الشعب التونسي، أو خلال الانتخابات التشريعية التي تقدم لها، في الغالب، مرشحون تعوزهم الكفاءة وغير مسنودين بأحزاب تدعمهم ماليا، أثناء حملاتهم الانتخابية، أو ببرامج تُقوي من حظوظهم في الفوز، وهو ما آل إلى تلك النتائج الضعيفة التي عُدّت فضيحة في التاريخ السياسي لتونس..

لقد عمق صدور قانون المالية لسنة 2023 إحباط التونسيين، من جميع الفئات، إذ إنه صدر دون ميزانية للمحكمة الدستورية التي كان يُعَول عليها في النظر في دستورية الأحكام والقوانين، ودون ميزانية للمجالس الجهوية والإقليمية التي كان يُعَول عليها أيضا في دعم الحكم المحلي والتنمية الجهوية، وتلبية مطالب الجهات المنسية، خاصة في مجال بعث المشاريع التي يمكن أن تقلص من بطالة الشباب، وأغلبهم من أصحاب الشهادات الجامعية، ودون اعتمادات لاستثمارات الدولة في مشاريع كبرى يمكن أن تنعش الدورة الاقتصادية..

بل إن هذا القانون جاء مُثقلا بعجز كبير لم تجد الحكومة الحالية من سبيل للحد منه غير مزيد من فرض الضرائب على المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال زيادتها على أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين وغيرهم، حتى أن عميد المحامين صرح، إثر صدور هذا القانون، بأن الزيادة في فرض الضرائب على قطاع المهن الحرة لن يتحملها، في النهاية، غير المواطنين الذين يلجؤون إلى مكاتب المحامين، ونضيف إليهم إلى عيادات الأطباء أو حتى الذين يشترون قراطيس من الفستق أو حبوب عباد الشمس...